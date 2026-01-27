李宝利接受手术后 表示会很快回来

香港马迷熟悉的意大利骑师李宝利，在上周末(1月24日)于美国飞马世界杯赛日发生堕马意外，即时被送往医院接受治疗，经过检查过后，证实其脚踝、胫骨与腓骨多处有骨裂，需要接受手术。

李宝利今天在其社交平台亲自发放近照，相中他在医院床上，面上展示其招牌灿烂笑容，双手高举拇指报平安。

相片来源：李宝利Facebook

李宝利写上，「我要真诚地感谢大家的鼓励讯息和电话，祝愿我早日康复。我会尽我所能逐一回复所有讯息。你们的支援是我康复的强大动力。我很快就会回来，一如既往的决心和竞争精神，谢谢大家。」

陈嘉甜