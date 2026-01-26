希斯「中国心」「可靠大师」

昨日希斯连中三元，兼凭「嘉应高升」捧走百周年纪念短途杯，气势一时无两；周三晚谷草夜赛，其参战马依然分量十足，有机会继续增添头马进帐。希斯今晨表示，季中阶段厩内马匹普遍状态已起，希望可争取佳绩，今战以「中国心」和「可靠大师」最具争胜机会。

中国心再下一城

「中国心」上仗跑田草千八米即轻胜。

出争第八场三班千八米的「中国心」，前仗在同程仅负短头位跑获亚军，上仗跑田草千八米即轻胜，进步明显；周三晚因升班要负轻磅而改配华将杨明纶，希斯认为可再下一城：「四岁的『中国心』近期才冒勇，且找到适合的路程，按理会愈跑愈进步，何况牠上仗排大外档也能轻胜，走势实在出色，今场负磅较上仗更轻，有足够条件再捷。」

可靠大师争取首捷

「可靠大师」上仗在谷草千二米跑获亚军。

列阵第六场四班千二米的「可靠大师」，上仗在谷草千二米跑获亚军，周三晚再攻同程，练者分析说：「『可靠大师』季内经两仗热身后，上仗终于跑回水准，克服外档拼得亚军；随着牠踏入四岁日渐成熟，加上出赛次数渐多，相信表现将转趋稳定。复课后其操练正常，霍宏声在晨课期间亦曾亲自替牠主试；今仗再跑千二米，可望更进一步，赢得其在港首场头马。」

