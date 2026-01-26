马场浮世绘│堕马多处骨裂 李宝利留院治疗
去年十二月曾来港参加国际骑师锦标赛的意大利骑师李宝利，于刚周六在美国湾流马场策骑竞逐天马国际杯草地短途赛期间，疑因坐骑Unconquerable Keen踏到前方马匹后蹄而将其抛下；他随即被送往当地医院接受检查，被发现脚踝、胫骨和腓骨均骨裂，须立即接受治疗。
其经理人中谷其后表示，李宝利将配合疗程，目前他唯一目标是尽快康复后上阵，有最新消息便会公布。李宝利的太太Kimberley则在社交媒体发消息，表示感谢来各界的祝福和问候，亦感谢在场医护人员的迅速反应及行动，现时李宝利仍在医院，准备接受进一步治疗，目前情况稳定。
