邓巨明七十大寿行善

马圈快讯
更新时间：10:40 2026-01-26 HKT
发布时间：10:40 2026-01-26 HKT

养过不少「闪耀」系马（例如「闪耀钻皇」、「闪耀之星」、「飞轮闪耀」等多驹）的马主邓巨明，近期70岁大寿。他人缘极佳，其一班好朋友为他举行生日宴。邓巨明充满善心，把所有好友的贺金全数捐予保良局。

本报记者访问邓巨明的好朋友「飞轮霸」马主沈墨宁，沈墨宁说：「我的老友和好拍档邓生（邓巨明）过往很少搞生日宴，今年是他七十大夀，我们『飞轮系』和『日上』系姜炳辉和其太太为他举行了一个小小的生日会，所有贺金全数捐给保良局慈善基金，大家玩的好开心。」

沈墨宁和其儿子沈慧林均祝愿邓巨明身体健康！福如东海！寿比南山！拉多些头马！


按图睇有关相片：

陈嘉甜

