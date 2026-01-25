「嘉应高升」平「精英大师」17连胜纪录

香港马王「嘉应高升」昨午在沙田马场获万千马迷打气之下，轻松卫冕1200米一级赛百周年纪念短途杯，终于追平了千禧年代传奇马王「精英大师」的17连胜香港纪录。「精英大师」是于2005年4月24日完成17连捷壮举，于2022年1月23日曾有被另一匹前马王「金鎗六十」追平的可能，可惜当时已累积16连胜的「金鎗六十」最终败走于一级赛董事杯只跑第二，「精英大师」的纪录遂独尊了近二十一年，直至昨午才被「嘉应高升」看齐。「嘉应高升」昨午赢得这场历史性的胜仗后，练马师大卫希斯立即表明下一目标，是于下月22日（年初六）增程跑1400米，于一级赛女皇银禧纪念杯打卫冕战，若然再捷便可再次改写历史，成为香港赛马史上唯一能连赢十八场的王中之王。

「嘉应高升」粉丝热情打气

「嘉应高升」冲击连捷纪录是马圈大事，吸引到不少粉丝昨日入沙田马场打气，跑道栏边与看台上，满目都是为牠打气的旗帜与标语，气氛非常炽热。而马迷对这匹马王的热情更不止于呐喊打气，兼且用真金白银支持，其独赢投注额达4,090万元，占该场接近4,300万元独赢投注额的95%，更令电算机出现「奇景」，次热门「举步生风」的独赢赔率高达65倍！投注人对「嘉应高升」的「爆表」热情，也令马会要做「蚀本」生意，「嘉应高升」的独赢赔率虽热至下限的1.05倍，马会仍要「津贴」逾400万元作独赢派彩。

「嘉应高升」至今20次出赛赢18场头马，只曾于出道之初跑过两席亚军，战绩近乎完美。



