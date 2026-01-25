Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马场密探048｜「心雄雄」后上连捷

马圈快讯
更新时间：16:54 2026-01-25 HKT
发布时间：16:54 2026-01-25 HKT

希斯马房的「心雄雄」上场在田草千四米赢得在港首场头马，今日再跑同程，即使多负七磅和排在十三档，但是仍然在华将杨明纶胯下后上越过对手，顺利连捷。

赛后「心雄雄」马主李烈龙太太邓咏琪说：「『心雄雄』今场顺利取胜，我们除了感谢希斯悉心的训练外，杨明纶亦功劳至大。杨明纶经常在晨课调教『心雄雄』，骑者放了不少心机在马儿身上，亦应记一功。『心雄雄』今场排外档，加上负重磅，我们都担心马儿今场面对不少挑战，马儿今场的状态比上场弗，体重比上场增加，是个好现象，很开心马儿今场继续交出好成绩。」

