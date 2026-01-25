Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马场密探048｜「嘉应高升」轻胜平纪录

马圈快讯
今日赛事其中一项一级赛，香港速度系列首关百周年纪念短途杯，马王「嘉应高升」被捧成一面倒的一点零倍全热门，其演出亦没有令捧场客失望，该驹在骑师潘顿胯下轻易以一又四分一马位胜出，今仗也是「嘉应高升」连续第十七场头马，追平前马王「精英大师」的纪录。

香港马王「嘉应高升」这匹全球最高分短途马昨日胜出千二米一级赛百周年纪念短途杯，追平已尘封接近二十一年的「精英大师」的十七连连捷纪录。

赛后练马师希斯说：「『嘉应高升』今场的胜负距离虽然不是牠本身赢最远，但今场最后二百米赢来轻松，姿态仍然很出色。『嘉应高升』下场将出战二月二十二日千四米女皇银禧纪念杯，增程跑千四米没有问题，上季牠都能破纪录时间在千四米赢女皇银禧纪念杯，只要牠保持健康进度，下场的机会仍然乐观。」

按下图睇更多相片：

