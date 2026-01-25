Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马场密探048｜「鼓浪好友」飞到开斋

马圈快讯
更新时间：14:43 2026-01-25 HKT
发布时间：14:43 2026-01-25 HKT

于两个月前转投桂福特马房的「鼓浪好友」，今日复岀上阵跑千二米，入闸前独赢赔率由二十九倍大幅下调至九点五倍，结果飞到马到，该驹起步抢岀领放，终点前力拒「包装明将」来犯，赢得在港首场头马。

第四场四班千二米的「鼓浪好友」转至桂厩后初出即赢，为仓主桂福特省靓招牌。

桂福特说：「『鼓浪好友』由我接手时，马儿健康和状态均理想，所以我没有安排牠试闸便出赛，只让牠在草地快试。此驹今仗除下所有配备，这是我一贯的练马作风，每匹接手的马都重新学习，可能有时对，或许有时错，我会从中学习，始终是我首季来港，我仍在每天学习中，在摸索的过程令我更了解每一匹马的特性。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
7小时前
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
饮食
6小时前
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
旅游
2026-01-24 10:00 HKT
香港墟市节1.24开锣 免费入场！60+街坊摊档 美食/咖啡/DIY工艺品 购物送布袋+小礼物
香港墟市节1.24开锣 免费入场！60+街坊摊档 美食/咖啡/DIY工艺品 购物送布袋+小礼物
好去处
2026-01-23 18:55 HKT
月入10万在港仍是穷人？ 银行家列掹掹紧开支清单 每月花剩呢个数 网民嘲洗脚唔抹脚｜Juicy叮
月入10万在港仍是穷人？ 银行家列掹掹紧开支清单 每月花剩呢个数 网民嘲洗脚唔抹脚｜Juicy叮
时事热话
5小时前
锦田的士遭私家车拦腰撞抛起翻侧 的士2人被困 女乘客送院不治
00:46
锦田的士遭私家车拦腰撞抛起翻侧 的士2人被困 女乘客送院不治
突发
7小时前
《爱回家》古典小花宣布离巢 硕士毕业挨足5年月入只有呢个数 正式告别演员生涯
《爱回家》古典小花宣布离巢 硕士毕业挨足5年月入只有呢个数 正式告别演员生涯
影视圈
21小时前
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
活动资讯
2026-01-19 08:00 HKT
75岁李龙基细数资产大爆前妻唔止攞八层楼 自认多情风流难安定 坚称精明唔易呃：今次衰咗
75岁李龙基细数资产大爆前妻唔止攞八层楼 自认多情风流难安定 坚称精明唔易呃：今次衰咗
影视圈
6小时前
连锁超市豪派礼物！买满$88起送米/薯片/啤酒/红白酒 办年货悭足$158
连锁超市豪派礼物！买满$88起送米/薯片/啤酒/红白酒 办年货悭足$158
饮食
20小时前