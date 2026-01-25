马场密探048｜「鼓浪好友」飞到开斋

于两个月前转投桂福特马房的「鼓浪好友」，今日复岀上阵跑千二米，入闸前独赢赔率由二十九倍大幅下调至九点五倍，结果飞到马到，该驹起步抢岀领放，终点前力拒「包装明将」来犯，赢得在港首场头马。

第四场四班千二米的「鼓浪好友」转至桂厩后初出即赢，为仓主桂福特省靓招牌。

桂福特说：「『鼓浪好友』由我接手时，马儿健康和状态均理想，所以我没有安排牠试闸便出赛，只让牠在草地快试。此驹今仗除下所有配备，这是我一贯的练马作风，每匹接手的马都重新学习，可能有时对，或许有时错，我会从中学习，始终是我首季来港，我仍在每天学习中，在摸索的过程令我更了解每一匹马的特性。」