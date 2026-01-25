Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马场密探048｜「天将龙驹」今季第三捷

更新时间：14:30 2026-01-25 HKT
发布时间：14:30 2026-01-25 HKT

今日第三场二班二千米长途赛，吕厩的「天将龙驹」上场在一月杯因过早发力，令赛后练马师吕健威不满鞍上人巫显东跑法，不过此驹今日继续配巫显东上阵，后者自然不敢怠慢，直路上力拒「盈好威枫」险胜。即使赛后后驹鞍上人金诚刚以坐骑受干扰为由提出抗议，但经过竞赛小组硏讯后，裁定抗议无效，马儿取得今季第三捷。

赛后吕健威说：「巫显东今场因为尽力去修正『天将龙驹』，所以才令马儿的胜负距离收窄，因此我没有担心牠会被告甩头马资格。我不会部署『天时龙驹』下场跑二月八日千八米三级赛百周年纪念银瓶，因为时间太仓卒，我想给予马儿足够时间休息，马儿今场赢马加分后，评分将突破九十分，我会安排牠循序渐进，或有机会挑战级际赛。」

