希斯「心雄雄」「都灵冠星」

希斯明日大军压境，除了出战一级赛百周年纪念短途杯的马王「嘉应高升」，还有十一驹列阵，声势浩大，有机会连场数胡。希斯表示，厩内质新分子为数不少，且现时都进入作战状态，希望牠们出赛时都能够交出表现，今战除了「嘉应高升」之外，「心雄雄」和「都灵冠星」均具争胜机会。

心雄雄勇态保持

「心雄雄」上场终于在田草千四米赢得在港首场头马。

「心雄雄」上季服役，至上场终于在田草千四米赢得在港首场头马，今次续配杨明纶再跑同程，希斯分析说：「『心雄雄』早前本应有机会争胜，可惜经常排在外档，以致影响发挥，所以只能上名而未能赢马，幸好牠上仗终于抽得内档，鞍上人杨明纶亦把握机会，以极佳的发挥替其取得头马。今次此驹再跑千四米，又不幸地排在外档，但是牠上场赢马后，应有机会提升其斗心，加上赛后勇态保持，所以『心雄雄』仍有机会在此争取连捷。」

都灵冠星准备充足

「都灵冠星」最近先后在谷草千二米和田草千四米后上跑第二。

「都灵冠星」最近先后在谷草千二米和田草千四米后上跑第二，今日再跑千四米，希斯说：「今季『都灵冠星』只是三岁，可是开操后一直进展良好，致使其初出热身之后，再跑两场均跑第二名，表现令我感到满意。今次牠再跑上名路程，赛前准备充足，希望临场能够克服外档，再次跑出水准，拼入三甲一席，赢马更最好不过。」

另一方面，早前回归希厩的「直线力山」，在上月竞逐香港杯后，明日将出战一级赛董事杯，希斯表示，马儿近期操练正常，试闸亦走势良好，故届时将以良好状态出战。然而，他不认为「直线力山」的实力足以在此击败两匹现役顶级赛驹「浪漫勇士」和「遨游气泡」，今仗只希望马儿尽力而为，争取前列最接近位置，而下月举行的三级赛百周年纪念银瓶，将是该驹目标。

