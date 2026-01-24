苏志康举家前往纽西兰拣蟀

「波」系马主苏振雄伉俪及其儿子苏志康目前身在纽西兰，出席纽西兰卡拉卡马匹拍卖会。苏志康是香港马圈年轻马主之一，在买马方面，喜欢亲力亲为参与物色良驹的过程，其师傅知名马贩John Foote也有出席该拍卖会，希望能够寻到心头好。

2026年卡拉卡周岁马拍卖会是纽西兰第100届全国周岁马拍卖会，这也是John Foote第五十一年从这个马匹拍卖会入货。John Foote是十三届冠军练马师蔡约翰的御用马贩，除了蔡约翰外，他也有为贺贤等不少香港练马师引入良驹来港服役，同时他亦创立了澳洲马饲养代理商联盟，培育过不少出色良驹，如香港传奇马王「精英大师」、澳洲马后「戴花」等，苏志康从对方身上学习许多宝贵的拣马知识。

