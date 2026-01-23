班德礼「开心勇驹」「隼风云」

周日沙田赛事，班德礼胯下七匹坐骑，全数均于早前曾由他策骑出赛，部分更在其胯下赢马，如今再伙拍上阵，可望收人马合拍之效。班德礼接表示，感谢各练马师及马主支持，冀望坐骑能跑出水准、争取佳绩，其中「开心勇驹」和「隼风云」最具争胜机会。

开心勇驹争取连捷

「开心勇驹」上仗由班德礼策骑顺利赢马。

「开心勇驹」过往赢马及上名均来自谷草赛事，但今季牠转投桂福特马房后，复出首仗即在田草千六米上名；上仗再出由班德礼策骑更顺利赢马补中，周日出争第十一场三班千六米，骑者分析说：「上仗是我首次策骑『开心勇驹』，对其了解不多，只感到牠全程走势畅顺，末段我指示其加速时，亦交出良好反应，看来牠在新环境之下状态良好，以及竞逐情绪甚佳，令其在以往未尝有表现的赛程亦取得成绩。目前此驹状态及自信心仍在高峰，今次再跑千六米，即使较上仗多负八磅，仍有机会争取连捷。」

隼风云轻磅争胜

「隼风云」前仗在同程跑获季军，上仗再出亦跑第五。

列阵第七场四班千四米的丁厩「隼风云」，前仗在同程跑获季军，上仗再出亦跑第五。班德礼说：「虽然『隼风云』上仗表现未能再进，但其演出仍不差，早段堕后，末段仍追回不少失地；此驹出赛经验仍浅，预期成熟后很大机会具中距离长力，但现阶段还是跑千四米较合脚法。今仗只负一二二磅，同场未见有任何超级对手，希望届时可拼入三甲，甚至赢马而回。」

另外，班德礼表示出战第二场四班千二米的「过关勇士」，上仗若非受制于慢步速和外档，应可以跑得更接近，最终仅以颈位负于对手跑第五名，表现并不差；今仗再跑田草千二米，本有机会收复失地，但不幸地抽得十二档起步，始终会对临场取位有所影响，故能否有进步表现，要视乎届时阵上临场际遇而定。

文杰