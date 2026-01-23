叶楚航献出第一次 为犬只指导手明星赛担任评判
更新时间：13:28 2026-01-23 HKT
发布时间：13:28 2026-01-23 HKT
发布时间：13:28 2026-01-23 HKT
一年一度最大型宠物盛事香港宠物节2026即将在湾仔会展举行，香港不少人视狗狗、猫猫等宠物为家人，悉心爱护牠们。
其中香港狗会慈善犬只指导手明星赛，将会在香港宠物节期间举行，艺人容天佑以及数位著名靓仔靓女的KOL，均会与他们心爱的毛孩参加比赛。大会邀请本地练马师叶楚航、心姐谢雪心担任星级评判，令人期待。
叶楚航是前香港本地冠军练马师，练马功夫无容置疑，原来他也十分喜欢猫狗，他和家人也有养猫狗，担任此比赛评判最适合不过。
陈嘉甜
最Hit
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
2026-01-22 13:20 HKT
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
2026-01-22 11:46 HKT
财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议
2026-01-22 07:00 HKT
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
2026-01-19 08:00 HKT