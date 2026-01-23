叶楚航献出第一次 为犬只指导手明星赛担任评判

一年一度最大型宠物盛事香港宠物节2026即将在湾仔会展举行，香港不少人视狗狗、猫猫等宠物为家人，悉心爱护牠们。

其中香港狗会慈善犬只指导手明星赛，将会在香港宠物节期间举行，艺人容天佑以及数位著名靓仔靓女的KOL，均会与他们心爱的毛孩参加比赛。大会邀请本地练马师叶楚航、心姐谢雪心担任星级评判，令人期待。

香港狗会慈善犬只指导手明星赛，将会在香港宠物节期间举行，大会邀请本地练马师叶楚航、心姐谢雪心担任星级评判，令人期待。

叶楚航是前香港本地冠军练马师，练马功夫无容置疑，原来他也十分喜欢猫狗，他和家人也有养猫狗，担任此比赛评判最适合不过。

叶楚航 (左) 是前香港本地冠军练马师，练马功夫无容置疑，原来他也十分喜欢猫狗，他和家人也有养猫狗，担任此比赛评判最适合不过。

陈嘉甜



