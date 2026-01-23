Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

叶楚航献出第一次 为犬只指导手明星赛担任评判

马圈快讯
更新时间：13:28 2026-01-23 HKT
发布时间：13:28 2026-01-23 HKT

一年一度最大型宠物盛事香港宠物节2026即将在湾仔会展举行，香港不少人视狗狗、猫猫等宠物为家人，悉心爱护牠们。

其中香港狗会慈善犬只指导手明星赛，将会在香港宠物节期间举行，艺人容天佑以及数位著名靓仔靓女的KOL，均会与他们心爱的毛孩参加比赛。大会邀请本地练马师叶楚航、心姐谢雪心担任星级评判，令人期待。

香港狗会慈善犬只指导手明星赛，将会在香港宠物节期间举行，大会邀请本地练马师叶楚航、心姐谢雪心担任星级评判，令人期待。
香港狗会慈善犬只指导手明星赛，将会在香港宠物节期间举行，大会邀请本地练马师叶楚航、心姐谢雪心担任星级评判，令人期待。

叶楚航是前香港本地冠军练马师，练马功夫无容置疑，原来他也十分喜欢猫狗，他和家人也有养猫狗，担任此比赛评判最适合不过。

叶楚航 (左) 是前香港本地冠军练马师，练马功夫无容置疑，原来他也十分喜欢猫狗，他和家人也有养猫狗，担任此比赛评判最适合不过。
叶楚航 (左) 是前香港本地冠军练马师，练马功夫无容置疑，原来他也十分喜欢猫狗，他和家人也有养猫狗，担任此比赛评判最适合不过。

陈嘉甜


 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」
前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」
投资理财
23小时前
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
生活百科
2026-01-22 13:20 HKT
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
楼市动向
2026-01-22 11:46 HKT
01:48
财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议
社会
2026-01-22 07:00 HKT
港人发现杜绝可疑来电妙法！活用Android手机1功能 实测2个月称「基本冇再收过诈骗电话」 即睇分享教学！
港人发现杜绝可疑来电妙法！活用Android手机1功能 实测2个月「基本冇再收过诈骗电话」（附教学）
生活百科
22小时前
御寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆红 必学玉米式穿搭法保暖应对湿冷天气
食用安全
20小时前
最新画面曝光！网红师傅装修凿穿楼板 屋宇署：已勒令停工 拟检控涉事承建商｜Juicy叮
01:32
最新画面曝光！网红装修师傅凿穿楼板 屋宇署：已勒令停工 拟检控涉事承建商｜Juicy叮
时事热话
22小时前
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
活动资讯
2026-01-19 08:00 HKT
大棋盘｜高官换人时机微妙 政界竞猜接班人选
大棋盘｜高官换人时机微妙 政界竞猜接班人选
政情
4小时前
钟镇涛章小蕙30岁女儿高调公开恋情 一动作证极甜蜜黐缠 生母早前曾力数阿B
钟镇涛章小蕙30岁女儿高调公开恋情 一动作证极甜蜜黐缠 生母早前曾力数阿B
影视圈
21小时前