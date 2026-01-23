黄嘉雯石哥纪仁安喜相逢
更新时间：13:12 2026-01-23 HKT
发布时间：13:12 2026-01-23 HKT
发布时间：13:12 2026-01-23 HKT
徐雨石训练的「飞马座」上周日在港打开在港胜利之门，靓女团体马主黄嘉雯日前与徐雨石和纪仁安一起入马房，探望爱驹，喂马儿吃青草，奖励马儿叻仔。
黄嘉雯是2019年的港姐冠军，是香港马圈年轻靓女马主之一，她对于「飞马座」获胜感到开心，也答谢徐雨石悉心的训练、徐雨石马房员工对爱驹的照顾，以及骑师纪仁安阵上出色的发挥。黄嘉雯亦希望「飞马座」开心健康，享受竞赛。
陈嘉甜
最Hit
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
2026-01-22 13:20 HKT
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
2026-01-22 11:46 HKT
财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议
2026-01-22 07:00 HKT
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
2026-01-19 08:00 HKT