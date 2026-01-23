黄嘉雯石哥纪仁安喜相逢

徐雨石训练的「飞马座」上周日在港打开在港胜利之门，靓女团体马主黄嘉雯日前与徐雨石和纪仁安一起入马房，探望爱驹，喂马儿吃青草，奖励马儿叻仔。

黄嘉雯是2019年的港姐冠军，是香港马圈年轻靓女马主之一，她对于「飞马座」获胜感到开心，也答谢徐雨石悉心的训练、徐雨石马房员工对爱驹的照顾，以及骑师纪仁安阵上出色的发挥。黄嘉雯亦希望「飞马座」开心健康，享受竞赛。

靓女团体马主黄嘉雯日前与徐雨石和纪仁安一起入马房，探望爱驹，喂马儿吃青草，奖励马儿叻仔。相片来源：马主黄嘉雯提供

黄嘉雯喂爱驹「飞马座」吃青草，奖励马儿叻仔。相片来源：马主黄嘉雯提供

徐雨石训练的「飞马座」(图) 上周日在港打开在港胜利之门。

陈嘉甜