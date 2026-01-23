马场浮世绘｜薛达祺宣布挂靴
更新时间：12:58 2026-01-23 HKT
根据外国传媒报道，过往曾数次来港客串的前德国冠军骑师薛达祺，已公开宣布正式挂靴，正式退出骑师生涯。本来他在今年春季到日本客串的计划亦取消，今后只会策骑为马匹作训练，不会再上阵。
薛达祺现年五十二岁，从骑时至少赢出超过二千八百场头马，而且十度赢得德国冠军骑师宝座，他在一一至一二年间策骑雌马「丹山梦」，赢出法国凯旋门大赛与及英国英皇锦标，乃其从骑生涯的高峰。
文杰
