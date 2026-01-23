Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

晨光追击│ 「扶摇势劲」勇态毕呈

一如平日的周四晨课，昨朝大圈上出跳马甚踊跃，不乏周日参战分子及勇马，现将过程摘录如下。

「笑傲江湖」戴头罩由助手跳两段，动作潇洒，展步俐落神态畅旺，毛色又够油润，保持勇态。
  「辣得快」助手跳一段，仍有啲稚嫩，不过力度持续提升，马身更实净，状态尚可。「扶摇势劲」戴头罩由金诚刚跳两段，出脚急劲，转脚过程快如闪电，过终点后余势强劲，勇态毕呈。
  「遨游气泡」戴头罩由助手跳三段，目前晨课有点懒洋洋，不介意要畀两步，马身好轻状态亦勇。「百胜威龙」戴头罩由希威森跳两段，乖巧淡定步顺有力，毛色有光泽，健康操足状态理想。

  「仁者荃承」戴头罩由助手跳两段，伸住颈走力度可以再好，神态则愈见活跃，状态有进展。「表之银河」戴头罩由助手拍「飞鹰翺翔」跳两段，不再急口快慢由人，身色都省镜，空前吸引。
  「洪才」戴头罩由助手跳一段，畀佢走格外起劲，走规愈见顺畅，质新马不断进步。「快活英雄」戴头罩由助手跳一段，力度不错神态活跃，马身喼得靓，近况不逊赢马时。
  「友莹仁」戴头罩由艾兆礼跳两段，步伐稳健力度不弱，外观四正，状态具备争胜水准。「幸运有您」戴头罩由霍宏声跳两段，老马雄风犹在，火力充裕，外观又好睇，状态对办。
  「新力骄」副练跳一段，走势硬朗急劲，毛色悦目乌卒卒，季内长处勇境。
  「快乐高球」戴眼罩及头罩由班德礼跳两段，内敛轻松完成，神态好步稳健，观感非差。
  「增旺」戴头罩由艾道拿草地跳两段，口劲收敛情绪改善，力度亦不错，观感不俗。
  「过关勇士」班德礼草地跳两段，密密脚走过，马身壮且毛色油润，保持理想进度。
  「源好运」廖康铭草地跳两段，步幅开得好阔又够急劲，马身胀卜卜，毛色更充满光泽，勇熟俱进。

兆文

