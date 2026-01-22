Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

百周年纪念短途杯│马王嘉应高升 冲击大师纪录

更新时间：22:29 2026-01-22 HKT
本马季的另一高潮，将由马王「嘉应高升」于周日在沙田马场掀起。这匹由大卫希斯训练的全球最高分短途马，届时会力图追平已尘封接近二十一年的本地马匹连捷纪录，是役如能卫冕这场1200米一级赛百周年纪念短途杯，便会跟千禧年代的经典马王「精英大师」平起平坐，共同拥有17连捷的香港赛马史纪录。由告东尼训练的「精英大师」是于2002年12月26日至2005年4月24日止，连赢17场赛事。「嘉应高升」则是由2024年2月12日赢得本身第三场胜仗以来，直至上月14日蝉联一级赛香港短途锦标，此其间16战未逢敌手，当中包括于去年10月18 日，在澳洲攻下全球总奖金最高草地赛珠穆朗玛峰锦标，成为全球短途马王。

「嘉应高升」面对周日这场别具历史意义的一战之前，近来接连收到喜讯，先是于本月十七日获国际马坛权威机构《态况》（Timeform）评为2025年度年度马王，兼封同年度最佳短途马，连随于刚周二公布的2025年浪琴世界最佳马匹年终排名中，以破历来中国香港赛驹最高纪录的128国际评分，并列于排名榜的次席暨全球最佳短途马，只比排榜首的法国马「格伦岛」少两分。

在大卫希斯麾下，「嘉应高升」出道以来19战获17冠2亚，累积奖金逾1.22亿港元。回顾上年的百周年纪念短途杯，牠以1分07.20秒的佳绩，刷新了自新保持的沙田草地1200米的场地纪录时间。如周日在这场列为香港速度系列的首关赛事功成，「嘉应高升」会于下月22日的次关赛事出战1400米一级赛女皇银禧纪念杯打卫冕战，挑战18连胜的空前壮举。赛前，大卫希斯表示从未想过会训练到一匹能挑战「精英大师」连捷纪录的赛驹：「我从未想过会发生，但现在看来大有可能。若参考晨操及试闸表现，『嘉应高升』保持佳态，让人很期待牠于周日的表现。

周日沙田马场另一场重头戏，则为前任马王「浪漫勇士」与上季三冠王「遨游气泡」在1600米一级赛董事杯狭路相逢。「浪漫勇士」累积奖金高达2.4亿港元属目前世界纪录，累积11场一级赛胜仗则是香港纪录，今仗望「双线」再创新高。「遨游气泡」则是自从继1994年的「翠河」以来，香港赛马史上第二匹长途三冠王，今仗的董事杯正是牠力图连续第二年尽赢三冠的首关赛事。

