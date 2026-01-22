希斯对「嘉应高升」扬威百周年纪念短途杯信心十足

本周日（1月25日）沙田马场将会上演两场总奖金均高达一千三百万港元的一级赛，除了董事杯（1600米）会有「浪漫勇士」与「遨游气泡」作正面交锋外，百周年纪念短途杯（1200米）将有「嘉应高升」力求击败六匹对手再添头马，追平由名驹「精英大师」保持的十七连胜中国香港训练赛驹纪录。「嘉应高升」的练马师大卫希斯深信这匹全球评分最高的短途佳驷仍然处于巅峰状态。



「嘉应高升」上周荣膺《态况》（Timeform）年度马王（2025年）后，再于今周公布的2025年浪琴世界最佳马匹年终排名中高踞并列第二位，荣封全球最佳短途赛驹。



「嘉应高升」至今十九战十七胜，当中包括六场一级赛头马，更自2024年2月12日起已取得十六连胜。这匹短途王者去年胜出百周年纪念短途杯时造出1分07.20秒的头马时间，打破了自己保持的沙田1200米草地赛场地时间纪录。大卫希斯深信，「嘉应高升」自去年12月以压倒性姿态攻下浪琴香港短途锦标（1200米一级赛）后，状态丝毫未减。

大卫希斯说：「上仗也许是马儿最精彩的一场胜仗，牠的状态看来毫无减退，而马儿最特别的一点，是牠总能维持极其优异且稳定的评分。一切都告诉我牠佳态依然。」



「我会说（牠的状态）与上仗十分接近。要说牠更进一步，其实也不容易吧？」



曾两度荣膺香港冠军练马师的大卫希斯表示，他从未想过自己训练的赛驹竟能挑战「精英大师」自2005年以来保持的纪录。



大卫希斯说：「我从未想过会发生，但现在看来大有可能。若以晨操及试闸作为参考，牠（『嘉应高升』）保持佳态，让人很期待牠今仗的表现。」



「嘉应高升」将续由潘顿执缰，自第四档起步，同场的六匹对手分别是厩侣「好友心得」（班德礼），以及「骄阳明驹」（布文）、「举步生风」（麦道朗）、「精算暴雪」（艾道拿）、「美丽第一」（蔡明绍）及「幸运有您」（霍宏声）。



大卫希斯说：「『好友心得』需要再进一步。牠于升上更高班次前的表现非常出色，直至进军一级赛后便显得吃力。不过牠很健康，状态也佳，我希望牠能够跑入位置。」



十三届香港冠军练马师蔡约翰也会派出「精算暴雪」及「骄阳明驹」出争今届百周年纪念短途杯。这两匹佳驷上仗同样在浪琴香港短途锦标中不敌头马「嘉应高升」，其中「精算暴雪」跑获亚军，而「骄阳明驹」则取得第五名。



蔡约翰说：「我认为两驹现阶段的实力相若，表现的差别会取决于当天的赛事形势、步速及场地条件。」



「『精算暴雪』于国际赛当天表现出色，跑获亚军，而『骄阳明驹』的发挥同样稳定。」



蔡约翰周日还会派出上季富卫保险冠军一哩赛（1600米一级赛）盟主「红运帝王」上阵，角逐三冠大赛的首关赛事董事杯，与「浪漫勇士」及「遨游气泡」同场较量。



「红运帝王」上仗于12月14日出争浪琴香港一哩锦标（1600米一级赛），最终在「遨游气泡 」及「神志勇进」之后跑入季席。这匹蔡厩佳驷今次将再与布文合作，从第一档起步。



蔡约翰说：「你永远不会知道赛道上会发生甚么事，我们只能接受。我们都知道『红运帝王』曾经击败过那匹良驹（『遨游气泡 』）一次，这正好说明了任何一天都可能遇到对自己有利的情况。」



「马儿于国际赛当天的表现接近牠的最佳水准。现时牠状态勇锐，一切无恙。」

力争连夺三届董事杯的「遨游气泡」是上季的三冠王，将从第六档起步，而「浪漫勇士」将自第七档出闸。这两匹超级佳驷当天不但要迎战同属一级赛冠军的「红运帝王」及「金钻贵人」，也要面对「美丽同享」、「表之银河」、「直线力山」、「祝愿」及「阳光勇士」的挑战。



蔡约翰说：「马儿都很好，我预计牠们均会发挥应有的水准。牠们的状态都十分好，在赛道上也一直有优异表现。」



「牠们于国际赛当天均跑得很好，现在经过一段时间休养后，我认为牠们已准备好再次交出精彩表现。」



「我对厩下各匹参赛马的备战进度已非常满意，但面对『嘉应高升』、『遨游气泡』及『浪漫勇士』三匹冠军级佳驷，也不能抱有过高的期望。一切或会按计划进行，但也有可能出现意外赛果，要到冲线一刻才能分晓。」



本周日（1月25日）沙田合共编排十一场赛事，头场第四班幸福指数让赛（1000米）将于下午十二时三十分开跑。