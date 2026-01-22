一级赛麦通挑战赛「星大道」势成司马邦最大争标希望

一级赛麦通挑战赛（1900米，泥地）将于杜拜时间星期五晚上（香港时间1月24日星期六凌晨）在美丹上演。今仗九匹参战马中，有六驹出自司马邦旗下，包括去年在此赛包办首两名的一对佳驷，看来他大有机会蝉联此项一级赛锦标。



上届冠军「星大道」再度成为司马邦今次争标的最大希望。这匹出自「杜拜威」的七岁马去年排第六档起步后夺标，今仗更抽到理想的第三档。



司马邦说︰「首先，我很荣幸能够派出这么多佳驷参战。很难给牠们排高低，因为阵中还有其他一些佳驷，但『星大道』显然是评分最高的一驹。其次要数『帝权在手』，牠是去年此赛亚军，仅败给『星大道』。」



「星大道」去年4月曾角逐一级赛杜拜世界杯（2000米，泥地），不敌「大热剧目」跑获第四名，其后一直休战至12月19日复出，在「荣誉心」之后跑获不俗的季军。「星大道」与「荣誉心」今次将在与上仗同场同程的麦通挑战赛再较高下。



司马邦表示︰「『星大道』原先的计划是不跑热身赛而直接出争今仗，但其后马主团队与我商量，他们表示『我们大概应让牠先跑一场，然后才进军一级赛』。」



「于是我们便安排牠先跑一场。由于牠曾胜出一级赛，因此须加磅上阵，在分龄让磅赛中也必须让磅，而当时牠的状态只有大约七成半，因此我觉得跑到最后一化郎（二百米）时，牠有点力不从心了，结果在『荣誉心』之后获得季军。今仗则是平磅作赛，因此将是一场值得期待的比赛。」



「帝权在手」一年前首度出争一级赛，以约三个马位败在「星大道」蹄下。事隔一年后，「帝权在手」的经验更加丰富，上仗于12月19日在美丹出争一项1600米泥地二级赛时，更以悦目姿态胜出该项重要前哨战。

「荣誉心」可乱大局

司马邦马房的另一参赛马「伟绩王」深受拥戴，服役初期在哈萨克胜出三仗，继而在俄罗斯取得五胜，然后加盟屈达信设于杜拜的马房。



「伟绩王」加盟屈达信马房后，第二次上阵便攻下2024年的麦通挑战赛，但去年力争卫冕时却只得第七名。这匹「闪亮加州」的子嗣看来仍未回复最佳状态。



司马邦说︰「马儿仅为我出赛一次，但牠的操练表现很好，实力仍然甚强。我们尝试替牠戴上眼罩，看来有效，我认为牠更加集中，因此我们计划今仗让牠佩戴眼罩。」



司马邦马房的其余三匹参赛马分别是「傲冬凌」、「悔前非」及「绝顶收藏」。



司马邦谈及七岁马「傲冬凌」时说︰「『傲冬凌』在美国的战绩不俗，牠的父亲『霸道驹』曾胜出杜拜世界杯，而『霸道驹』的子嗣每每会随年岁增长而进步。」



司马邦军团的对手之中，论实力首推由奥斯本训练的「荣誉心」，将由奥斯本的女儿奥璇璧执缰。



「荣誉心」上月曾在美丹角逐一项1900米泥地表列赛，结果以近四个马位击败「星大道」摘桂。这匹续有进步的四岁马今季两战全胜，看来已准备好在今仗大显身手。



今届麦通挑战赛的其余两匹参赛马分别是「平地雷鸣」及「名战堡垒」。



麦通挑战赛编为海外赛事第一组第三场，将于香港时间1月24日（星期六）凌晨十二时二十五分开跑。