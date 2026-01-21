马场密探048｜「魅力星」打开胜门
更新时间：19:30 2026-01-21 HKT
发布时间：19:30 2026-01-21 HKT
发布时间：19:30 2026-01-21 HKT
上季至今上阵十七次，未尝取得胜利的蔡厩「魅力星」，今晚在泥地千二米作第十八次上阵，终于在艾兆礼胯下打开在港胜利之门，蔡约翰今季头马数字亦上升至十九场。
赛后「魅力星」马主邓咏琳姐姐邓咏琪说:「我们一家人等了这场头马很久，我们都相信『魅力星』不是五班马，只是马儿性格比较怕丑，一有马越过牠，牠便却步。今场跑泥地作尝试，马儿近期状态理想，甩离其他对手两个多马位胜出，希望晚马匹因为今场胜利，自信心可以增强，开窍后可以赢返上四班。『魅力星』是旧马名重用，因为我的妹妹十分喜欢这个马名，加上之前养的一匹『魅力星』成绩很好呢。」
邓咏琪的「明心知遇」星期六将出战纽西兰一级赛，且看她的妹妹的「魅力星」胜出后，能否把好运延续到「明心知遇」。
