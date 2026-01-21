Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马场浮世绘│大都会锦标富志昌与杜美尔同场上阵

马圈快讯
更新时间：17:44 2026-01-21 HKT
发布时间：17:44 2026-01-21 HKT

将于下周六在南非凯尼沃斯马场举行的一级赛大都会锦标，当地马会在昨日公布出赛马匹名单和进行排位抽签。虽然今届赛事并非如公众所预期般出马满额，只有十一匹赛驹宣布出赛，但其中五驹曾胜一级赛，而预计届时将成为热门的上季马王「八加十八」抽得二档，早前赢出热身赛国王碟的「真王子」则排在五档，而上场在国王碟跑第三的「再度遇见」则排十档。

此外，今届赛事富志昌和杜美尔父子将同场上阵，富志昌将策骑「再度遇见」，杜美尔则伙拍「法律顾问」出赛，两驹均出自今场出马六匹的史奈斯马房。

文杰

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
生活百科
2026-01-20 15:32 HKT
大家乐优惠攻略！店内1招激悭$40 茶市晚市都适用
大家乐优惠攻略！店内1招激悭$40 茶市晚市都适用
饮食
6小时前
邓兆尊被问「最穷只得1亿」都市传闻 真实反应显示身家深不见底 网传靠收息赚17亿
邓兆尊被问「最穷只得1亿」都市传闻 真实反应显示身家深不见底 网传靠收息赚17亿
影视圈
10小时前
大埔屋邨「头七蜡烛」被擅自清走 户主怒轰无通知 夜更保安「无间道」式爆内幕｜Juicy叮
大埔屋邨「头七蜡烛」被擅自清走 户主怒轰无通知 夜更保安「无间道」式爆内幕｜Juicy叮
时事热话
4小时前
32岁TVB「最强小三」家住半亿豪宅  爱驹争气拉头马豪取逾2百万奖金  大骚美腿庆祝：不嬲相信你
32岁TVB「最强小三」家住半亿豪宅  爱驹争气拉头马豪取逾2百万奖金  大骚美腿庆祝：不嬲相信你
影视圈
23小时前
财政预算案2026｜长者自住物业可豁免交差饷？政府「落闸」：令宽减机制变复杂
社会
5小时前
格陵兰争端吓窒市场 资金流出美国 道指泻逾700点 丹麦退休基金清仓美债
格陵兰争端吓窒市场 资金流出美国 道指泻逾700点 丹麦退休基金清仓美债
股市
20小时前
由洗碗工变600亿金融科企掌舵人 坚持每周工作100小时 明言「努力非选项，是生存」
由洗碗工变600亿金融科企掌舵人 坚持每周工作100小时 明言「努力非选项，是生存」
投资理财
2026-01-20 06:00 HKT
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
商业创科
2026-01-20 12:25 HKT
62岁阿伯获上市公司即请 见工个半钟收Offer 霸气反问：「啲后生仔女去晒边？」｜Juicy叮
62岁阿伯获上市公司即请 见工个半钟收Offer 霸气反问：「啲后生仔女去晒边？」｜Juicy叮
时事热话
2小时前