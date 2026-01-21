马场浮世绘│大都会锦标富志昌与杜美尔同场上阵

将于下周六在南非凯尼沃斯马场举行的一级赛大都会锦标，当地马会在昨日公布出赛马匹名单和进行排位抽签。虽然今届赛事并非如公众所预期般出马满额，只有十一匹赛驹宣布出赛，但其中五驹曾胜一级赛，而预计届时将成为热门的上季马王「八加十八」抽得二档，早前赢出热身赛国王碟的「真王子」则排在五档，而上场在国王碟跑第三的「再度遇见」则排十档。

此外，今届赛事富志昌和杜美尔父子将同场上阵，富志昌将策骑「再度遇见」，杜美尔则伙拍「法律顾问」出赛，两驹均出自今场出马六匹的史奈斯马房。

文杰