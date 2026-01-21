潘顿周日接手「开心指数」
周日（１月２５日）沙田十一场草地日马赛，潘顿在一级赛百周年短途杯策骑香港马王「嘉应高升」；在董事杯则为三冠长途王「遨游气泡」主辔，其他坐骑实力亦见强劲，如「表之星河」、「开心指数」、「一起美丽」、「飞来闪耀」、「运哥八斗」，「包装明将」及「长峰小子」。
其中「开心指数」上场在港初出配周俊乐跑第三名，表现出色，热身后状态理应更进一步，今场帅权落在潘顿手中。
陈嘉甜
