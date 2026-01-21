Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

潘顿周日接手「开心指数」

马圈快讯
更新时间：17:23 2026-01-21 HKT
发布时间：17:23 2026-01-21 HKT

周日（１月２５日）沙田十一场草地日马赛，潘顿在一级赛百周年短途杯策骑香港马王「嘉应高升」；在董事杯则为三冠长途王「遨游气泡」主辔，其他坐骑实力亦见强劲，如「表之星河」、「开心指数」、「一起美丽」、「飞来闪耀」、「运哥八斗」，「包装明将」及「长峰小子」。

其中「开心指数」上场在港初出配周俊乐跑第三名，表现出色，热身后状态理应更进一步，今场帅权落在潘顿手中。

陈嘉甜

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
生活百科
2026-01-20 15:32 HKT
南丫海难│死因庭裁定39名罹难者「非法被杀」
00:46
南丫海难│死因庭裁定39名罹难者「非法被杀」
社会
7小时前
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
生活百科
2026-01-19 19:21 HKT
32岁TVB「最强小三」家住半亿豪宅  爱驹争气拉头马豪取逾2百万奖金  大骚美腿庆祝：不嬲相信你
32岁TVB「最强小三」家住半亿豪宅  爱驹争气拉头马豪取逾2百万奖金  大骚美腿庆祝：不嬲相信你
影视圈
21小时前
格陵兰争端吓窒市场 资金流出美国 道指泻逾700点 丹麦退休基金清仓美债
格陵兰争端吓窒市场 资金流出美国 道指泻逾700点 丹麦退休基金清仓美债
股市
18小时前
由洗碗工变600亿金融科企掌舵人 坚持每周工作100小时 明言「努力非选项，是生存」
由洗碗工变600亿金融科企掌舵人 坚持每周工作100小时 明言「努力非选项，是生存」
投资理财
2026-01-20 06:00 HKT
邓兆尊被问「最穷只得1亿」都市传闻 真实反应显示身家深不见底 网传靠收息赚17亿
邓兆尊被问「最穷只得1亿」都市传闻 真实反应显示身家深不见底 网传靠收息赚17亿
影视圈
8小时前
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
商业创科
2026-01-20 12:25 HKT
$250深圳食牛得「7成饱」 港男呻笨：又话深圳食饭平既？网民揭真相：只因北上唔识「呢样嘢」｜Juicy叮
$250深圳食牛得「7成饱」 港男呻笨：又话深圳食饭平既？网民揭真相：只因北上唔识「呢样嘢」｜Juicy叮
时事热话
6小时前
大家乐优惠攻略！店内1招激悭$40 茶市晚市都适用
大家乐优惠攻略！店内1招激悭$40 茶市晚市都适用
饮食
5小时前