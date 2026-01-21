马王「嘉应高升」肩负重任
更新时间：17:14 2026-01-21 HKT
香港马王「嘉应高升」成功扬威澳洲珠峰，为香港争光，最近更荣膺《态况》(Timeform) 年度马王 (2025年)，希斯受访时多次表示很感恩可以训练到如此良驹。
周日沙田赛事，「嘉应高升」将会登场，此马19战有17冠2亚，包括取得16连胜，平了「金鎗六十」的16连胜佳绩，只要本周日在一级赛百周年纪念短途杯1200米胜出，即能平了「精英大师」保持多年的17连胜香港纪录，是当日赛事的焦点所在。
希斯周日布下重兵，各驹骑师配搭已定：马王「嘉应高升」配潘顿；「好友心得」、「饮杯」及「龙威心得」配班德礼；「直线力山」配麦文坚；「人和家兴」、「魅力知耀」及「心雄雄」配杨明纶；「嘉冠王」及「最感」配霍宏声，布文则策骑「闪电武士」及「都灵冠星」。
陈嘉甜
