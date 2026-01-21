嘉应短途马世一 国际评分创港绩

香港马王「嘉应高升」这匹全球最佳短途马，在国际赛马组织联盟公布的2025年浪琴世界最佳马匹年终排名中，高踞并列第二位，成为历来最高评分的中国香港赛驹（128分），「浪漫勇士」则排名并列第七位，连续第二年打入全球排名前十位。

由大卫希斯训练的「嘉应高升」于2025年合共胜出五场一级赛，包括先在澳洲悉尼兰域马场攻下总奖金高达二千万澳元（约合一亿零一百万港元）的珠穆朗玛峰锦标（1200米一级赛），之后回师沙田马场成功卫冕总奖金高达二千八百万港元的浪琴香港短途锦标（1200米一级赛）。这匹嘉应团体名下的现任香港马王于2025年上阵八次未尝一败，年终评分更超越了香港历来众多名驹，包括「步步友」（127分）、「美丽传承」（127分）及「金鎗六十」（126分），成为香港赛马史上第一。

「浪漫勇士」再度名列前茅，排名并列第七位，连续第二年打入全球排名前十位。

与「嘉应高升」在该项排名中并列第二位的马匹有日本双雄「青春永驻」与「蒙面舞会」、英国的「监察官」以及美国的「管治权」，全仅次于榜首的法国佳驷「格伦岛」（130分）。

「浪漫勇士」这匹前任香港马王于2025年虽受伤患困扰仍三度报捷，包括先在阿联酋美丹攻下杰贝哈特锦标（1800米一级赛），以及上仗缔创历史第四度胜出总奖金高达四千万港元的浪琴香港杯（2000米一级赛）。其在国际赛马组织联盟的国际评分高达127分，与法国的「得令星」及美国的「宝矿狮山」同分，是这匹八岁佳驷历来的最高评分，也是香港训练赛驹历来并列第二最高评分，仅次于「嘉应高升」。

「嘉应高升」在澳洲悉尼勇夺珠穆朗玛峰锦标。

今年该项排名中共有十匹香港训练赛驹的国际评分达115分或以上，包括「嘉应高升」、「浪漫勇士」及三冠王「遨游气泡」（121分）均获得出道以来的最高年终评分，成就了香港赛马辉煌的一年。香港仅有约一千三百五十匹纯种赛驹，但能够持续培育出享誉全球的精英赛驹，充分证明了香港赛马业的质素与实力。

其余七匹获评115分或以上的香港佳驷分别是「金钻贵人」（117分）、「美丽同享」、「红运帝王」及「骄阳明驹」（均为116分），以及「表之银河」、「嫡爱心」及「直线力山」（均为115分）。

沙田马场于每个香港马季举行十二项一级赛。

马会行政总裁应家柏表示：「香港赛驹再次在国际舞台上发光发亮，2025年浪琴世界最佳马匹年终排名反映了我们的菁英级良驹的优点、实力与质素。两匹香港训练赛驹成功跻身全球首十位马匹之中，但香港现役赛驹只有约一千三百五十匹，仅占全球现役纯种赛驹数目不足百分之一，这项成就实属非凡。」

「『嘉应高升』的国际评分上升至竞赛生涯新高的128分，创下香港赛马史的里程碑，成为历来在浪琴世界最佳马匹年终排名中评分最高的香港训练赛驹。此驹本季的表现一直无懈可击，广获认同是世界最佳短途马，凸显了香港赛马在短途赛事方面的世界级水平。」应家柏续道。