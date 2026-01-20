Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马会公益研究院 领鹏计划揽人才

发布时间：22:48 2026-01-20 HKT

香港赛马会公益慈善研究院1月20日宣布，推出「领鹏」人才培训计划（LEAP），旨在回应亚洲区内对公益慈善人才的迫切需求，为业界迅速发展培育具远见的新一代领导者。随着亚洲成为财富创造枢纽，区内慈善资产规模虽已达数百亿美元，但管理人才培训却未能跟上扩张步伐。


公益慈善研究院主席黄嘉纯表示，亚洲公益慈善界正处于关键时刻，「领鹏」计划将致力为领袖装备所需技能、工具与人际网络，以推动系统性转变。此计划更是亚洲首个汇聚香港大学、麻省理工学院贾米尔脱贫行动研究室（J-PAL）及伦敦政治经济学院三所国际顶尖学府的培训项目。


香港大学校长张翔表示：「作为亚洲顶尖大学，港大很荣幸参与设计『领鹏』计划。此计划以区内的实际公益慈善挑战为基础，糅合亚洲独特文化与社会状况，为公益慈善高层专业人士装备能带来影响力的实用技能和信心，并为亚洲培育新一代能将远景转化为行动的领导人才。」


课程专为亚洲度身订造，结合卓越学术研究与实战研习，聚焦策略制定、影响力衡量及跨界协作。计划将于4月至6月在香港举行三个面授单元，并设有「LEAP 挑战」让学员处理实务议题。计划现已开放申请并提供30个名额，截止报名日期为2月15日。

