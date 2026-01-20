廖康铭强阵出击 盼「祝愿」能扬威董事杯

目前领先练马师榜的廖康铭于今周大举出击，除了于周三（1月21日）晚上派遣七驹强阵出战沙田夜赛外，更会于周日（1月25日）派出马房之星「祝愿」竞逐总奖金高达一千三百万港元的董事杯（1600米一级赛），力争顶级大赛殊荣。



季内曾胜出二级赛的「祝愿」迄今十五战六胜，包括于2025年攻下香港经典一哩赛。此驹将于周日在沙田竞逐三冠大赛首关董事杯，与合共胜出十七场一级赛的「浪漫勇士」及「遨游气泡」同场对垒。



廖康铭说：「『祝愿』今晨（1月20日星期二）进行快操，表现令人非常满意。马儿将以最佳状态迎接周日的赛事。」

「祝愿」力求为廖康铭摘下一级赛冠军。



「『浪漫勇士』是匹世界级赛驹，而『遨游气泡』则是三冠王，要挑战牠们绝非易事。不过牠们均已进入竞赛生涯的较后阶段，而我们仍有一些进步空间。我认为『祝愿』仍续有进，马儿状态甚佳，备战充足，赛果如何到时自有分晓。」



父系出自「飞速雅迪」的「祝愿」曾于1月10日在跑马地参加一组1700米试闸，在巴度胯下率先冲过终点，缔速1分46.91秒（分段时间34.6秒、23.6秒、24.5秒、24.2秒）。



廖康铭说：「在跑马地试闸是为了让马儿更投入一点，给牠一点点刺激，因为牠两年来几乎未曾离开过沙田。这次试闸是让牠累积脚程的好机会，而牠跑来很放松，到末段冲刺凌厉，让我很满意。」



廖康铭季内已取得七场泥地赛胜仗，暂时属众练马师之冠，而累积头马数目则达三十二场。他明晚将派遣「精英雄心」（124磅）及「新意马」（120磅）角逐第二班天泽让赛（1650米，泥地），盼能在三百一十二万港元的总奖金中分一杯羹。



廖康铭说：「两匹参赛马的状态俱佳。一驹大概会领放，而另一驹则可能居后竞跑。赛事步速或会影响战果，但两驹的进度均不错。」



「『新意马』的战绩越来越好，尤其是当牠能够控制赛事步速时。『精英雄心』今季较少遇到合适的比赛，仅曾在今季首仗跑过一次同班同程赛事。」

「精英雄心」已在港取得三捷。



「新意马」今仗将由艾兆礼主辔，而「精英雄心」则再度伙拍希威森上阵。「精英雄心」已报争两项在美丹举行的泥地赛事，分别是2月28日举行的纳哈尔塔锦标（1600米三级赛），以及3月28日上演的高多芬一哩赛（1600米二级赛）。



廖康铭说：「适合马儿的此班赛事并不多，但我们一直让牠保持状态，而牠的试闸及操练表现俱佳，我预期牠能发挥最佳水准。（关于远征杜拜）我们在明晚赛事后将有更清晰的方向。」



父系出自「正义」的「新意马」攻下两项第三班赛事后，今仗将首次在第二班赛事上阵。



廖康铭说：「当『新意马』能带头掌控步速时，牠会表现得很好，看来明晚形势将适合马儿发挥。牠是匹演出稳健的佳驷，曾在负重磅下胜出第三班赛事，不过今仗将升班角逐。」



「马儿很少犯错。牠很多时出闸最快，然后切入内叠，而且不会抢口，懂得节省体力。这类型的赛驹通常都能为自己创造争胜机会。」



廖康铭明晚也会派遣一出即胜的「旺旺嘉驹」（135磅），出争第四班马宝让赛第二组（1200米，泥地）。此驹将由希威森执缰，自第三档起步。



廖康铭说：「『旺旺嘉驹』出闸并非最快。牠上仗自内档起步后迅速恢复走势上前，希望明天牠能俐落地出闸。马儿若可占取合适位置的话，必属争胜要角。」



展望2月1日举行的香港经典一哩赛（1600米），这位澳洲练马师已为旗下五驹「白鹭金刚」、「晒冷」、「智胜神驹」、「翠红」及「友莹光」报争这项总奖金高达一千三百万港元的四岁马经典赛事系列首关赛事。



「白鹭金刚」今天在沙田进行操练，为香港经典一哩赛备战。



廖康铭说：「我对马儿的表现非常满意。我今早曾策骑牠进行一点操练，牠的步态甚佳。马儿会按照惯常部署进军该赛。」



本周三（1月21日）沙田合共编排九场泥地赛事，头场第五班金山让赛（1200米，泥地）将于晚上六时四十五分开跑。