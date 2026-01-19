香港打吡大赛│打吡之路：丁冠豪麾下「小鸟天堂」强势进军香港经典一哩赛

香港赛马会「打吡之路」系列专题故事来到第五篇，将会介绍丁冠豪麾下今季评分急升的新秀「小鸟天堂」。



2025/2026年度马季的四岁马经典赛事系列将于不足两星期后揭开战幔，首关香港经典一哩赛（1600米）将于2月1日举行，总奖金高达一千三百万港元；重头戏第一百四十九届宝马香港打吡大赛（2000米）则定于3月22日上演，总奖金更高达二千六百万港元。



「小鸟天堂」目前评分为95分，属今季评分最高的本地四岁马之一，预计可与其他热门分子一同入围竞逐香港经典一哩赛。虽然香港经典一哩赛的1600米途程是「小鸟天堂」的新尝试，但此赛对马主高金沛而言并非新挑战，他于2011年便曾派出名下的短途佳驷「小桥流水」出争这项四岁马大赛，最终取得第五名。「小桥流水」其后更成功扬威一级赛。



「小鸟天堂」父系出自「豪华房车」，于2023年在殷利殊经典周岁马拍卖会上以二十七万澳元（约合一百四十万港元）售出。牠的同父兄长「骄阳明驹」曾于2024年先后攻下香港经典一哩赛及香港经典杯。



「小鸟天堂」上季在港出道，首两战连胜两项1200米第四班赛事，但上季最后两仗升班竞逐第三班赛事时均未能建功。此驹在今季首战再度出战第三班赛事，终能摘桂而回；翌仗于去年11月继续出争同班赛事，在负重磅下首次挑战1400米途程，最终以些微距离仅败。

「小鸟天堂」的马主高金沛接过竞骏会杯的奖杯。



这匹自购新马在其后两战取得连捷，先于去年12月在负顶磅135磅下胜出一项1400米第三班赛事，继而于1月11日在沙田以压倒性姿态扬威第二班竞骏会杯（1400米）。



在竞骏会杯一役中，领放马「舞林密码」首六百米的缔速较标准时间快近一秒，而「小鸟天堂」则沿栏居中间位置竞跑。转入直路时，「小鸟天堂」在潘顿胯下移离内栏，其后在直路上沿跑道中央交出凌厉冲刺，最终以一个马位之先取胜，首度出战第二班赛事便高奏凯歌。



丁冠豪于「小鸟天堂」获胜后说：「牠是匹好马，我早有信心牠能达至第二班的水平。」



「我认为马儿能够应付一哩途程，也觉得牠正在进步。现阶段我认为牠的首本途程将会是千六米，但是千六米赛事的步速可能稍慢，马儿需要学习如何在马群后列沉著应战。」

「小鸟天堂」季内四战三捷，但出道至今从未角逐1600米赛事。



随著潘顿选择伙拍「睿盛人生」出战香港经典一哩赛，丁冠豪请来何泽尧为「小鸟天堂」执缰。这位练马师希望马儿今次能交出佳作，让何泽尧有理由继续选策牠出战香港经典杯（1800米）及宝马香港打吡大赛（2000米）。



丁冠豪说：「现阶段我还未确定，但『小鸟天堂』是匹文静的马，我认为牠能应付更长途程。希望牠可以。」



其他本地四岁佳驷中，「表之宇宙」克服肌腱伤患后于周日在沙田复出，角逐自去年3月以来的首场赛事，结果顺利报捷，看来有力争夺今届香港经典一哩赛的参赛资格。



「表之宇宙」以4.9倍独赢赔率出争第三班网球1600米让赛，末段沿跑道中央以劲势冲刺抡元，评分因而增至84分。



「天星」同样刚于周日在沙田奏凯，是另一匹值得关注的四岁头马，此驹赢马后评分增至82分，有机会于本周稍后公布的优先出赛名单上榜上有名。