麦通挑战赛马日及火车路锦标赛马日越洋转播来港受注
更新时间：15:55 2026-01-19 HKT
发布时间：15:55 2026-01-19 HKT
发布时间：15:55 2026-01-19 HKT
香港赛马会定于1月23日星期五从阿联酋即时转播麦通挑战赛马日赛事来港，以及于1月24日星期六从纽西兰即时转播火车路锦标赛马日赛事来港，并设立彩池接受投注。
赛事资料暂定如下：
1月23日星期五
麦通挑战赛马日（阿联酋美丹马场）
四场转播赛事，首场预定将于香港时间晚上11时50分开跑。
最后宣布出赛马匹名单及排位公布日期：1月23日（星期五）。
1月24日星期六
火车路锦标赛马日（纽西兰爱沙妮马场）
六场转播赛事，首场预定将于香港时间上午11时27分开跑。
最后宣布出赛马匹名单及排位公布日期：1月23日（星期五）。
最Hit
沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮
2026-01-18 13:15 HKT
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国
2026-01-17 17:47 HKT
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！铁板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店见证九龙湾变迁 网民勾集体回忆：以前嚿牛油系重点
2026-01-18 11:15 HKT
靓女姐姐截停强塞都会票 港女入闸后有惊喜：冇谂过咁样俾人 网民看出背后动机｜Juicy叮
2026-01-18 15:47 HKT