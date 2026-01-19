麦通挑战赛马日及火车路锦标赛马日越洋转播来港受注

香港赛马会定于1月23日星期五从阿联酋即时转播麦通挑战赛马日赛事来港，以及于1月24日星期六从纽西兰即时转播火车路锦标赛马日赛事来港，并设立彩池接受投注。



赛事资料暂定如下：



1月23日星期五



麦通挑战赛马日（阿联酋美丹马场）

四场转播赛事，首场预定将于香港时间晚上11时50分开跑。



最后宣布出赛马匹名单及排位公布日期：1月23日（星期五）。



1月24日星期六



火车路锦标赛马日（纽西兰爱沙妮马场）

六场转播赛事，首场预定将于香港时间上午11时27分开跑。



最后宣布出赛马匹名单及排位公布日期：1月23日（星期五）。

