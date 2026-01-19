Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

麦通挑战赛马日及火车路锦标赛马日越洋转播来港受注

马圈快讯
更新时间：15:55 2026-01-19 HKT
发布时间：15:55 2026-01-19 HKT

香港赛马会定于1月23日星期五从阿联酋即时转播麦通挑战赛马日赛事来港，以及于1月24日星期六从纽西兰即时转播火车路锦标赛马日赛事来港，并设立彩池接受投注。
 
赛事资料暂定如下：
 
1月23日星期五

 
麦通挑战赛马日（阿联酋美丹马场）

 

四场转播赛事，首场预定将于香港时间晚上11时50分开跑。
 
最后宣布出赛马匹名单及排位公布日期：1月23日（星期五）。
 
1月24日星期六
 

火车路锦标赛马日（纽西兰爱沙妮马场）

 

六场转播赛事，首场预定将于香港时间上午11时27分开跑。
 
最后宣布出赛马匹名单及排位公布日期：1月23日（星期五）。
 

