马会在黄金海岸神奇百万周岁马拍卖会购入五驹
发布时间：15:51 2026-01-19 HKT
香港赛马会最近在澳洲昆士兰举行的2026年黄金海岸神奇百万周岁马拍卖会（1月13日至18日）上，以合共一百八十四万澳元（约合九百五十九万港元）购入五匹外型悦目的雄马。
马会先以二十五万澳元购入编号124幼驹。此驹外型吸引，父系「满乐时」（Maurice）曾三度在沙田扬威一级赛，母系Boomnova在服役期间上阵二十次，取得七捷，累积奖金逾五十万澳元。
马会在是次拍卖会投得两匹父系「豪华房车」（Toronado）的子嗣，先以四十万澳元购入编号242枣色雄马，其后再以二十二万五千澳元投得编号264雄马。「豪华房车」在香港的众子嗣成绩优异，当中最出色的有「骄阳明驹」与「维港智能」，各自同样累积七捷；而出道至今八战五胜的「小鸟天堂」则是今季四岁马经典赛事系列的争标要角。
马会购入的五驹中，以编号410出自父系「摘星勇骥」（Zoustar）的枣色雄马身价最高，成交价高达六十二万五千澳元。「摘星勇骥」在港服役的出色子嗣包括出自香港国际马匹拍卖会的三级赛盟主「手机表霸」，以及另一匹三级赛冠军「星际快车」。
马会最后以三十四万澳元购入编号488棕色雄马。此驹父系「不惜代价」（Hellbent）已有多匹子嗣在港取得头马，当中以四捷沙田赛事的「白鹭金刚」表现最佳，获视为今季四岁马经典赛事系列的争标分子。
该五驹的资料如下：
|
拍卖编号
|
毛色／性别
|
血统
|
购入价
|
编号124
|
黑色／灰色雄马
|
父：「满乐时」Maurice
母：Boomnova
外祖父：「昌盛繁荣」Spirit Of Boom
|
250,000澳元
|
编号242
|
枣色雄马
|
父：「豪华房车」Toronado
母：Eclair
外祖父：Bernardini
|
400,000澳元
|
编号264
|
枣色／棕色雄马
|
父：「豪华房车」Toronado
母：「反舰飞弹」Exocet
外祖父：「智能导弹」Smart Missile
|
225,000澳元
|
编号410
|
枣色雄马
|
父：「摘星勇骥」Zoustar
母：Julinka
外祖父：「识奔」Sebring
|
625,000澳元
|
编号488
|
棕色雄马
|
父：「不惜代价」Hellbent
母：Loretta
外祖父：「识奔」Sebring
|
340,000澳元