马会在黄金海岸神奇百万周岁马拍卖会购入五驹

香港赛马会最近在澳洲昆士兰举行的2026年黄金海岸神奇百万周岁马拍卖会（1月13日至18日）上，以合共一百八十四万澳元（约合九百五十九万港元）购入五匹外型悦目的雄马。



马会先以二十五万澳元购入编号124幼驹。此驹外型吸引，父系「满乐时」（Maurice）曾三度在沙田扬威一级赛，母系Boomnova在服役期间上阵二十次，取得七捷，累积奖金逾五十万澳元。



马会在是次拍卖会投得两匹父系「豪华房车」（Toronado）的子嗣，先以四十万澳元购入编号242枣色雄马，其后再以二十二万五千澳元投得编号264雄马。「豪华房车」在香港的众子嗣成绩优异，当中最出色的有「骄阳明驹」与「维港智能」，各自同样累积七捷；而出道至今八战五胜的「小鸟天堂」则是今季四岁马经典赛事系列的争标要角。



马会购入的五驹中，以编号410出自父系「摘星勇骥」（Zoustar）的枣色雄马身价最高，成交价高达六十二万五千澳元。「摘星勇骥」在港服役的出色子嗣包括出自香港国际马匹拍卖会的三级赛盟主「手机表霸」，以及另一匹三级赛冠军「星际快车」。



马会最后以三十四万澳元购入编号488棕色雄马。此驹父系「不惜代价」（Hellbent）已有多匹子嗣在港取得头马，当中以四捷沙田赛事的「白鹭金刚」表现最佳，获视为今季四岁马经典赛事系列的争标分子。



该五驹的资料如下：

拍卖编号 毛色／性别 血统 购入价 编号124 黑色／灰色雄马 父：「满乐时」Maurice 母：Boomnova 外祖父：「昌盛繁荣」Spirit Of Boom 250,000澳元

（约合1,303,000港元） 编号242 枣色雄马 父：「豪华房车」Toronado 母：Eclair 外祖父：Bernardini 400,000澳元

（约合2,085,000港元） 编号264 枣色／棕色雄马 父：「豪华房车」Toronado 母：「反舰飞弹」Exocet 外祖父：「智能导弹」Smart Missile 225,000澳元

（约合1,173,000港元） 编号410 枣色雄马 父：「摘星勇骥」Zoustar 母：Julinka 外祖父：「识奔」Sebring 625,000澳元

（约合3,258,000港元） 编号488 棕色雄马 父：「不惜代价」Hellbent 母：Loretta 外祖父：「识奔」Sebring 340,000澳元

（约合1,772,000港元）