谭健业支持仁爱堂

「红旺缤纷」和「胜在有型」团体马主谭健业向来热心公益，曾经出任香港六大慈善团体中的博爱医院、仁爱堂及九龙乐善堂总理。

日前谭健业出席仁爱堂一年一度的周年慈善餐舞会，当晚大会邀请了政务司司长陈国基任主礼嘉宾，表演嘉宾是歌手郑融。

谭健业分享了和他和郑融；当晚司仪(GM)曾展望和何沛珈的合照，并呼吁大家支持仁爱堂，为社会有需要人士出一分力。

