谭健业支持仁爱堂
更新时间：15:30 2026-01-19 HKT
发布时间：15:30 2026-01-19 HKT
发布时间：15:30 2026-01-19 HKT
「红旺缤纷」和「胜在有型」团体马主谭健业向来热心公益，曾经出任香港六大慈善团体中的博爱医院、仁爱堂及九龙乐善堂总理。
日前谭健业出席仁爱堂一年一度的周年慈善餐舞会，当晚大会邀请了政务司司长陈国基任主礼嘉宾，表演嘉宾是歌手郑融。
谭健业分享了和他和郑融；当晚司仪(GM)曾展望和何沛珈的合照，并呼吁大家支持仁爱堂，为社会有需要人士出一分力。
按图睇有关相片：
陈嘉甜
最Hit
沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮
2026-01-18 13:15 HKT
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国
2026-01-17 17:47 HKT
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！铁板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店见证九龙湾变迁 网民勾集体回忆：以前嚿牛油系重点
2026-01-18 11:15 HKT
靓女姐姐截停强塞都会票 港女入闸后有惊喜：冇谂过咁样俾人 网民看出背后动机｜Juicy叮
2026-01-18 15:47 HKT