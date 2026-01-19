「嘉应高升」、「遨游气泡」与「浪漫勇士」同日复出竞逐  「时尚赛马日」形象大使冯允谦首度献唱

时尚赛马日将于一月二十五日（星期日）在沙田马场举行， 当日将举行两项一级赛， 总奖金均高达1,300万港元，分别为「百周年纪念短途杯」（1200米）及「董事杯」（1600米），为香港速度系列赛事及香港三冠大赛系列掀开战幔。

沙田及跑马地马场将于上午10时30分开放入场，首场赛事定于下午12时30分在沙田开跑。马迷配合赛日主题，穿著有蓝色元素的服饰即可竞逐「最佳服饰奖」（图2），除可展现时尚风格之外，更有机会赢取丰富奖品。



著名唱作歌星冯允谦（Jay Fung）将首次登上马匹亮相圈舞台担任开幕表演嘉宾，并兼任「时尚赛马日」形象大使及「最佳服饰大奖」评审之一。

两项精彩一级赛同日上演 穿戴「嘉应高升」元素服饰入场支持马王

全日共编排11场赛事，焦点赛事为两项一级赛。香港马王「嘉应高升」将出战「百周年纪念短途杯」，力争追平传奇赛驹「精英大师」所保持的十七连胜香港纪录。三冠王「遨游气泡」将力争第三度扬威「董事杯」，并与迄今胜出十一项一级赛的「浪漫勇士」同场对垒。



公众凡穿戴或携带包含「嘉应高升」元素的服饰，即可免费进入沙田马场公众席。

著名唱作歌星冯允谦首度担任开幕表演嘉宾

开幕表演将于当日早上11时15分在沙田马场马匹亮相圈举行，著名唱作歌星冯允谦首度献唱，为全日盛事揭开序幕，并兼任「时尚赛马日」形象大使及「最佳服饰大奖」评审之一。

盛装亮相竞逐「最佳服饰大奖」#

入场人士只要穿著含有蓝色元素的时尚服饰并拍摄全身造型照，便可参与竞逐「最佳服饰大奖」，有机会赢得指定马爹利XXO干邑白兰地一瓶。参加者只须亲临公众席「赛马活动专区」楼下的「时尚型拍馆」登记拍摄，或扫描场内指定二维码进入网上平台完成登记提交照片，即可参加。形象大使冯允谦将担任评审之一，亲自挑选出最佳衣著参加者，并颁发「最佳服饰大奖」奖品予三名优胜者，优胜者更有机会与冯允谦合照。



参加「沙田马场日日赏」有机会赢走指定潘顿亲笔签名「嘉应高升」骏马公仔连风镜一套

进入沙田马场范围即可参与游戏，打开「马会投注三合一」应用程式登入投注户口，经「马上发现」进入活动页面，于下午4时15分首500名提交正确答案的参加者可获指定「赛马小联萌」马靴挂饰一只@。首名胜出者更可额外获潘顿亲笔签名「嘉应高升」约40厘米指定骏马公仔连风镜一套。其后第501-1000名可获沙田马场「骏星汇」买一送一订座优惠券一张。

「马场有礼」指定「嘉应高升」精品限时优惠

「马场有礼」于1月25日特别推出沙田马场门店限时优惠。购买指定「嘉应高升」精品*即享8折优惠。凡以正价购买任何一件指定精品*，再购买一件指定「嘉应高升」精品*，即可获赠指定爱赛马襟针(40mm) 一个 (款式将随机派发)。产品及礼品数量有限，售或送完即止。(限量名额: 200) 优惠详情及条款细则请参阅沙田马场「马场有礼」内之告示。



###



入场及投注人士须年满十八岁，切勿沉迷赌博。活动详情请参阅有关宣传品及条款细则。图片只供参考，与礼品真实的外貌及颜色可能有差异。活动及优惠内容可能不时更改，香港赛马会保留最终决定权，恕不另行通知或提供赔偿。查询请致电香港赛马会热线1817或浏览活动网页。



^活动当天沙田马场将实施人流管理措施，请遵守工作人员指示。



#必须穿著含有蓝色元素的服饰及拍摄全身照片方合资格竞逐「最佳服饰大奖」。活动截止时间为1月25日下午4时，受有关条款及细则约束。



@活动受条款及细则约束，详情请参阅「沙田马场日日赏」活动网页。

*公价﹑寄售及特价产品除外