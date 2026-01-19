「表之宇宙」季内一出即胜 可望进军四岁马经典赛事系列

由文家良训练的「表之宇宙」，于周日 (1月18日) 的沙田赛事中作今季的首次上阵，结果成功克服了肌腱受伤的不利因素取得胜利，令牠有望在总奖金一千三百万港元的香港经典一哩赛 (1600米) 中亮相，赛后得胜骑师潘顿表示，「表之宇宙」能克服伤患，文家良的悉心训练实在功不可没。此外，昨日另外两匹能赢马的后起之秀「天星」及「会当凌」也双双展现出在今季四岁马经典赛事系列中的争胜实力。



「表之宇宙」(135磅) 自2025年3月之后因肌腱受伤而未有再上阵，昨日马儿复出角逐，在昨日尾场的第三班网球1600米让赛中自第九档起步后沿途居中间位置，末后走势强劲，结果以马颈位之先击败亚军「友莹光」(130磅) 及季军「幸运派彩」(134磅)抡元，所做头马时间为1分34.53秒。



潘顿说：「首先，这是一次十分出色的练马表现，『表之宇宙』因肌腱受伤，已休赛达十个月之久，今次复出要在第三班赛事负顶磅，而且复出之战便角逐1600米，最终能赢马实在难能可贵。」

潘顿表示「表之宇宙」(图) 今次的表现，相信足以令牠取得入场券。牠的出赛次数较少，可望有更多进步的空间。



「现时大家在努力争取入围四岁马经典赛事系列 (香港经典一哩赛) 之时，『表之宇宙』今次的表现，相信足以令牠取得入场券。牠的出赛次数较少，可望有更多进步的空间。」潘顿续说。



在另一厢，大卫希斯旗下的「天星」(128磅)昨日在艾道拿胯下出争第三班的击剑1400米让赛第二组，结果以直领到底的姿态轻取对手，大卫希斯赛后对此驹的前景表示乐观。



「天星」今仗赛前评72分，自第八档起步后沿途领放，转入直路后稍微向外移出，直路上走势强劲，最终以三个马位之先击败亚军「绿野神驰」(124磅) 赢马，缔速1分21.30秒。

希斯表示「天星」(图) 将剑指香港经典一哩赛。



大卫希斯说：「我们将剑指香港经典一哩赛，这是一次相当优异的演出，相信今次之胜会换来八分至九分的评分升幅，应可令牠能够入围香港经典一哩赛。」



「今次是此驹在港迄今最出色的表现，虽然途程是1400米，但可以说牠已具备增程角逐1600米的条件，如你看看牠的血统及跑姿，只要牠到时抽得理想档位，牠可望在香港经典一哩赛中取得好成绩。」



「牠的状态勇锐，现时距离香港经典一哩赛仍有两个星期，两赛的相隔时间恰可，我们都十分期待。」大卫希斯续说。



巫伟杰麾下的「会当凌」(120磅) 则在昨日作出道以来的第六次上阵，结果在周俊乐胯下在第三班的击剑1400米让赛第一组中赢得牠的第三场头马，击败比牠年长的赛驹「闪光灯」(119磅) 抡元。



下次香港赛事将于1月21日星期三晚上在沙田马场举行，当晚将上演九场泥地赛事。