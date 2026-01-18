Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马场密探048｜「飞马座」纪仁安破闷局

更新时间：17:15 2026-01-18 HKT
发布时间：17:15 2026-01-18 HKT

法国骑师纪仁安近期手风稍放缓，连续三个赛马日交白卷，幸好今午再在第八场伙拍徐雨石马房的「飞马座」赢马打破闷局，该驹马主亦获得一百五十万元自购马特别奖金。

今日徐雨石旗下的「飞马座」顺利打开胜利之门，马主奖金猎人团体经理人陶桦玮说：「今次是我第一次养马，『飞马座』为我带来第一场头马，可以与亲友一起拉头马，真是非常开心。我多谢徐雨石一直很悉心地训练马儿，石哥是一位很低调实干型练马师，我很欣赏这位资深练马师。『飞马座』之前曾经跑得第四名，表现不错，马儿状态越跑越好，今场排四档理想，赛前练马师都说有机会跑得接近，因此我们都有一定信心，希望马儿持续进步，再交出好成绩。」

