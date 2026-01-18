Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马场密探048｜「细水长流」人马齐开斋

马圈快讯
更新时间：17:10 2026-01-18 HKT
发布时间：17:10 2026-01-18 HKT

爱尔兰年轻好手麦文坚，今午获蔡约翰提供三匹坐骑上阵，结果终于在第七场策骑「细水长流」在外档力压对手，赢得在港首场头马，人马齐开斋，今场亦是蔡厩今季第十八场头马。

爱尔兰冠军骑师麦文坚今季来港客串，今午获得十三届冠军练马师蔡约翰的青垂，策骑三匹蔡厩马，结果「细水长流」在麦文坚胯下打开在港胜利之门，麦文坚只有二十二岁，非常年轻，蔡约翰可算是慧眼识新星。「细水长流」马主陈衍里医生是马会十二大董之一，今午也有在场拉头马，此马在港首三战配布文均跑第二名，布文停赛，今场换上麦文坚，顺利人马开斋。

麦文坚赛后说：「我十分感谢蔡约翰愿意把『细水长流』交给我主辔，此马在港跑了三场赛事都是第二名，可见此马有一定竞争力，今场是机会分子，我很感恩能够获得此马的帅权，此马今场初次增程跑千六米，更合脚法，是马儿今场的争胜关键之一。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
「火云邪神」梁小龙离世享年77岁 武打经典作无数 《陈真》、《功夫》深入民心丨独家
00:59
「火云邪神」梁小龙离世享年77岁 武打经典作无数 《陈真》、《功夫》深入民心丨独家
影视圈
2小时前
渣打马拉松2026 ‧ 持续更新
01:34
渣打马拉松2026︱田总：得奖名单暂无调乱号码布情况 10名海外精英跑手获金级成绩
社会
2小时前
陈松伶亲回与张铎姊弟恋婚姻两大传闻 曾因无法生育遭奶奶冷待 与老公至今未做一事
陈松伶亲回与张铎姊弟恋婚姻两大传闻 曾因无法生育遭奶奶冷待 与老公至今未做一事
影视圈
5小时前
01:04
渣打马拉松2026︱累计59名跑手送院 两危殆三严重
突发
24分钟前
港男闹爆超市卖「下栏」金奇异果︰摆极都唔熟，好酸好硬！供应商Zespri话有得解 教一招催熟
港男闹爆超市卖「下栏」金奇异果︰摆极都唔熟，好酸好硬！供应商Zespri话有得解 教一招催熟
饮食
2026-01-17 16:37 HKT
文记车仔面执咗1间！「5舖街霸」神话不再？网民嘲「正常」 怒数3宗罪：热潮过咗 人走茶凉
文记车仔面执咗1间！「5舖街霸」神话不再？网民嘲「正常」 怒数3宗罪：热潮过咗 人走茶凉
饮食
2026-01-17 15:47 HKT
「东张女神」庆祝父亲生日揭「会长」身份 妈妈靓样似岑丽香 传恋TVB小生被指系有钱女
「东张女神」庆祝父亲生日揭「会长」身份 妈妈靓样似岑丽香 传恋TVB小生被指系有钱女
影视圈
6小时前
沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮
沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮
时事热话
4小时前
伤肾食物｜中年汉不烟不酒爱运动 血管仍老化肾脏如80岁 戒吃1食物半年逆转肾功能
伤肾食物｜中年汉不烟不酒爱运动 血管仍老化肾脏如80岁 戒吃1食物半年逆转肾功能
医生教室
7小时前
车cam直击｜上水单车妇过马路 遭客货车撞毙 司机涉危驾被捕
00:17
车cam直击｜上水单车妇过马路 遭客货车撞毙 司机涉危驾被捕
突发
2小时前