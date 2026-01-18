马场密探048｜「细水长流」人马齐开斋

爱尔兰年轻好手麦文坚，今午获蔡约翰提供三匹坐骑上阵，结果终于在第七场策骑「细水长流」在外档力压对手，赢得在港首场头马，人马齐开斋，今场亦是蔡厩今季第十八场头马。

爱尔兰冠军骑师麦文坚今季来港客串，今午获得十三届冠军练马师蔡约翰的青垂，策骑三匹蔡厩马，结果「细水长流」在麦文坚胯下打开在港胜利之门，麦文坚只有二十二岁，非常年轻，蔡约翰可算是慧眼识新星。「细水长流」马主陈衍里医生是马会十二大董之一，今午也有在场拉头马，此马在港首三战配布文均跑第二名，布文停赛，今场换上麦文坚，顺利人马开斋。

麦文坚赛后说：「我十分感谢蔡约翰愿意把『细水长流』交给我主辔，此马在港跑了三场赛事都是第二名，可见此马有一定竞争力，今场是机会分子，我很感恩能够获得此马的帅权，此马今场初次增程跑千六米，更合脚法，是马儿今场的争胜关键之一。」