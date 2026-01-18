马场密探048｜「双星报喜」后上开斋

吕健威马房的「双星报喜」上场在千二米走得接近，今日改配周俊乐兼增程跑千四米，在早段快步速帮助之下，终于后上击败对手，赢得在港首场头马。

赛后「双星报喜」马主文寿强说：「我等这场头马已有一段时间，去年马儿在三班曾经交出不俗的走势，我就深信马儿应有头马见面，可惜后来马儿有骨刺，影响进度，我感谢威哥（吕健威）很有耐性。『双星报喜』学习进度比较慢，而且非常懒惰，仍然是小朋友，比较迟熟，在学习中。威哥表示只要马儿跑得畅顺，便可交出强劲的走势。由于『双星报喜』比较大只，因此今次威哥请周俊乐宁愿走外叠蚀位，也不要守在内栏，因为担心马儿被困，结果威哥的战略成功。我除了多谢威哥和其马房团队，也要感谢田泰安，因为他不时在晨操主课此马，今次换周俊乐是马房意思，因为马房觉得田泰安常常留得太后，或许不太合马儿等发挥。周俊乐今场发挥出色，下场仍然会由他主辔。」