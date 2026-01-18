Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马场密探048｜「国千金」一出即捧杯

马圈快讯
今午第三场三班一千米直路赛，十五运会香港奖牌运动员杯，由一对初岀今季自购马包办连赢，黎昭升马房初岀的练马师团体马「国千金」，在骑师潘顿胯下轻胜而回，桂厩「三甲之星」后上跑第二，「国千金」除赢马捧杯外，马主团体还取得一百五十万港元自购马岀赛特别奖金。

黎昭升今日以「冷娃」及「国千金」起孖，在港从练已累积99场头马，只差一场就获得100W，踏入在港从练的新里程碑。

黎昭升受访说：「『国千金』是练马师团体马，而这彩衣以往是我在新西兰的马房彩衣，现时『国千金』以这件彩衣在香港取得头马，对我来说，多一层意义，我很高兴能为此马建功。『国千金』在澳洲曾经赢千四米，不过牠在晨课不太容易操控，仍在学习中，因此即使此马曾在快活谷试闸走势理想，在短期内我也未必会安排此马在谷草上阵，暂时会让牠主攻田草一千米赢马路程。『国千金』的质素不错，希望牠的进度理想，扶摇直上。」

