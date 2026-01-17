廖康铭「快乐神驹」「友莹光」

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

今季赛事进行接近一半，廖康铭马房走势强劲，目前取得三十二场头马，在练马师龙虎榜上领先，同时最近两次赛事均起孖。廖康铭表示，对马房今季发展情况感到满意，预期下半季将更多倚重质新马出击，另外他又澄清，目前厩内仍有空位，任何马匹有兴趣加盟都毋须「排队」，只要尽快联络他，都有机会达成合作。

快乐神驹状态冒升

「快乐神驹」上场即使排外档起步，仍然力拼得季军。
廖厩明午出马七匹，其中今季新马「快乐神驹」刚战初出跑千二米入位，明日续配霍宏声跑同程，廖康铭说：「『快乐神驹』质素良好，抵港后进度理想，状态冒升甚速，上场演出也没有令人失望，即使排外档起步，仍然力拼得季军。马儿复课操练循序渐进，状态和成熟程度均有进展，今次再跑千二，排二档较前理想得多，希望牠临场能有更出色发挥，争取在港首场胜利。」

友莹光千六正宗

「友莹光」上场初出即在千二米后上得第五。
南非自购马「友莹光」上场初出即在千二米后上得第五，相隔两个多星期后，今午将增程跑千六米，廖康铭解释：「『友莹光』刚战演出不俗，赛后状态亦有进展，此驹最正宗途程是千六米，本来最理想的部署是再跑一场千四米，然后才进军千六米，可是明日两组三班千四米，厩内都有马匹报名出战，所以『友莹光』只好尝试增程跑千六米，不过马儿赛前准备充足，状态肯定不成疑问，希望届时能克服难度，拼入前列一席。」

对于前日马会公告，曾在晨课期间失控，并在全天候跑道奔跑两圈的「百威多赢」，廖康铭表示倘若赛前检验及格，便会按原定计划上阵。此驹最近状态渐入佳境，尤其是确立前领应是其最合适的跑法，上场牠在国际赛日入位难度不低，希望今次再次跑出水准，再次走入三甲。

文杰

