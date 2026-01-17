Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

潘子聪医生养马运旺

马圈快讯
曾经养有「俏郎中」、「郎中物」等驹的「俏」系马主潘子聪医生，与「眼光」系主理人谭荣根的儿子谭智峰是好朋友，两人一起养有「俏眼光」，将出争第三场三班一千米，这匹蔡廐马今季表现出色，近三战获两冠一亚，今场争取在港的第三捷。

潘子聪医生也是「会当凌」军机八皇团体的经理人，上周日沙田赛事，同主马「一生好彩」赢马，赛后潘子聪医生和另一位团体经理人马主好友钟一帆等人一起拉头马。当日钟一帆表示很希望把好运带给周日出赛的「会当凌」，一班好友马主继续拉头马。

周日「俏眼光」及「会当凌」均会出赛，且看能否为潘医生带来连场头马喜悦。

陈嘉甜
 

