班德礼「紫荆盛势」「爆出美丽」

班德礼刚周三晚交白卷，坐骑如「荣利双收」和「康乐高球」等皆三甲不入；不过，周日沙田赛事，他九匹坐骑不乏近绩良好分子，届时有机会为他争取头马。班德礼表示「紫荆盛势」和「爆出美丽」两驹上仗表现良好，如今再上征途，将是其今战主要争分筹码。

紫荆盛势争取首捷

「紫荆盛势」匆匆再出，出战第十一场三班千六米。

罗厩「紫荆盛势」刚周日初跑田草千四米，可是在转弯入直路一段途程未能望空之下，最终后追不及仅以鼻位落败得第二；如今匆匆再出，出战第十一场三班千六米，班德礼说：「上仗『紫荆盛势』际遇欠佳，早段遇上慢步速，对其后上跑法已不利，接着转弯入直路又迟迟未能望空，未能击败对手赢马，实在相当不值；今战此驹匆匆再出，自然希望可收复失地，这匹年轻马出赛次数不多，有机会能在短时间内回复体力状态，希望届时不再受外来因素影响，令其跑出水准，赢得在港首场头马。」

爆出美丽后劲取胜

「爆出美丽」上仗由班德礼接手，即在田草千四米后上跑获亚军。

列阵第七场四班千六米的东厩马「爆出美丽」，上仗由班德礼接手，即在田草千四米后上跑获亚军，仅以颈位不敌头马；今番增程上阵，班德礼说：「『爆出美丽』上仗在直路追回多个马位，过终点时仅负跑第二，演出令我感到满意，虽然牠之前跑过几次千六米表现一般，但我认为以其上仗走势，多跑二百米应可胜任，希望届时坐骑早段顺利找到遮挡，加上步速合适，便有望发挥出本身实力，凭后劲走入前列，甚至取胜。」

最后，班德礼表示巫厩「非凡豪杰」近两仗均跑第二，证明其目前评分具竞争力，周日牠出战第十场三班千四米，上季已在此程赢过，当然适合发挥，即使今场对手实力甚强，但牠路合态勇，仍有足够条件在此争胜。

文杰