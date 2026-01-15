甜甜小记│多驹报名远征杜拜

马会今日公布，两匹港马已报争在美丹马场举行的杜拜超级星期六赛马日（二月廿八日）赛事：「升泷驹」（伟厩）报争北风锦标（泥地千二米三级赛）；「精英雄心」（廖厩）报争纳哈尔塔锦标（泥地千六米三级赛）。

而同在美丹马场举行的杜拜世界杯赛马日（三月廿八日）赛事，则有以下赛驹报名：「精英雄心」（廖厩）报争高多芬一哩赛（泥地千六米二级赛）；「举步生风」（叶厩）、「金钻贵人」（文厩）报争阿乔斯短途锦标（草地千二米一级赛）；「自强不息」（文厩）、「升泷驹」（伟厩）报争杜拜金莎轩锦标（泥地千二米一级赛）。

值得一提，曾扬威韩国短途锦标的「自强不息」，会先于下月十四日在沙特阿拉伯维雅德的安都拉兹马场竞逐二级赛维雅德泥地短途锦标，周俊乐已获准请假离港策骑此驹。

有关「自强不息」的远征部署，小记访问马主王宗彦，他说：「『自强不息』将于月底前赴沙特阿拉伯备战；至于杜拜赛事，现时只是先报名，最终是否成行，要先看此马在沙特的表现，及与练马师商量过后才会有最终决定。」

