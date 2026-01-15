Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「嘉应高升」沙田试闸表现悦目

马圈快讯
更新时间：15:15 2026-01-15 HKT
发布时间：15:15 2026-01-15 HKT

「嘉应高升」已报争将于1月25日举行的百周年纪念短途杯（1200米一级赛），力求再夺头马，追平由「精英大师」保持多年的十七连胜中国香港训练赛驹纪录。这匹短途佳驷今晨（1月15日星期四）在沙田参加试闸，凭强劲走势率先冲线，表现悦目。
 
「嘉应高升」为备战该项总奖金高达一千三百万港元的一级赛，今晨在潘顿胯下参加一组1200米泥地试闸，阵上走来清风送爽，过终点时领先第二名的厩侣「友爱心得」三又四分三马位，缔速1分10.36秒。同组出试的「表之银河」以第三名冲线，而「骄阳明驹」则跑来轻描淡写，以第六名完成试闸。
 
练马师大卫希斯满意「嘉应高升」的试闸表现，他冀望这匹六项一级赛盟主能追平「精英大师」的连胜纪录。「精英大师」服役时由告东尼训练，于2002年12月至2005年4月期间取得十七连胜，直至角逐冠军一哩赛（1600米）时才以短马头位之差不敌厩侣「牛精福星」屈居亚军。
 
大卫希斯说：「『嘉应高升』今课试闸的表现十分出色。马儿的出闸速度可能是我见过最快的一次。牠出闸十分迅速，随后便轻松领放，最终一如预期般率先冲线。」

「潘顿表示马儿收操后呼吸畅顺，而这也是牠参加试闸的原因，因为牠需要于赛前调整状态。马儿下周安排了一些快操，下周三（1月21日）会进行一点操练，之后牠便准备好上阵。」
 
「马儿给人一种没有在退步的感觉。很难说牠现时的表现是否比近期更出色，但牠看来状态当锐，已准备好迎接（1月）25日的一战。」
 
「嘉应高升」三岁时两度以短距离不敌「气势」，其后自2024年2月开始已连胜十六场，其间合共攻下六场一级赛，包括扬威全球奖金最高的草地赛珠穆朗玛峰锦标（1200米一级赛），也曾两度打破沙田1200米草地赛事的场地时间纪录，成绩斐然。牠的评分由连胜开始时的69分飙升至目前的138分，成为目前香港评分最高的赛驹。
 
「嘉应高升」于2024/2025年度马季以季内八战全胜的佳绩荣登香港马王宝座。这匹短途佳驷将于下周重返赛场，是牠于去年12月14日以劲势攻下浪琴香港短途锦标（1200米一级赛）后的首战。
 
「嘉应高升」若成功在香港速度系列的首关百周年纪念短途杯夺魁，将有机会争取在总奖金高达一千三百万港元的女皇银禧纪念杯（1400米一级赛）中再刷新纪绿，独揽中国香港训练赛驹连胜纪录最长的殊荣。

「嘉应高升」在沙田试闸完毕后返回马房。
另一方面，「红运帝王」已报争同样于1月25日举行、总奖金高达一千三百万港元的董事杯（1600米一级赛）。这匹上季富卫保险冠军一哩赛（1600米一级赛）盟主今晨也在沙田试闸备战，在布文胯下落后率先冲线的「粤港资驹」四分三马位过终点，以第二名完成。由游达荣训练的「粤港资驹」在该组泥地试闸中缔速1分10.81秒。
 
「红运帝王」预期将在三冠大赛的首关董事杯中与「浪漫勇士」、「遨游气泡」及「祝愿」同场较量。
 
下次香港赛事将于本周日（1月18日）在沙田马场上演，当天将举行「十五运会香港奖牌运动员赛马日」。

