 「劲速威龙」扬威一月杯 为吕健威带来在港从练第一千场头马

资深练马师吕健威于昨日（1月14日星期三）晚上的跑马地赛事达至其事业上新的里程碑，由他训练的「劲速威龙」，在今晚的三级赛一月杯 (1800米让赛) 于末段成功突围报捷，为吕健威赢得他在港的第一千场头马，成为香港赛马史上第六位能在港达至一千场头马或以上的练马师。



于昨日凭「劲速威龙」在一月杯取得胜利之后，吕健威成为继约翰摩亚 (1735场)、蔡约翰（1629场）、告东尼（1583场）、方嘉柏（1196场）及姚本辉 (1082场) 之后，第六位能达至一千场头马里程碑的练马师。「劲速威龙」(117磅) 今仗在希威森胯下采取留前斗后战术，末段走势强劲，过终点时以半个马位之先击败上季一月杯盟主「喜莲勇感」(125磅) 夺魁，头马时间为1分48秒正。

吕健威 (左) 与马会行政总裁应家柏 (中) 及马会赛马事务执行总监夏定安 (右)一同庆祝他取得在港的第一千场头马。

吕健威近年凭「金鎗六十」屡创佳绩。2023/2024年度马季，吕健威攀上事业高峰，季内共取得七十场头马，首度荣登冠军练马师宝座，而「金鎗六十」则共十捷于一级赛。吕健威投身香港赛马事业已超过五十年，是香港赛马会见习骑师学校毕业生。由1975年至1982年在港从骑期间，他曾胜出三十六场头马。他其后成为助理练马师，并于1996/1997年度马季获发练马师牌照。



上季吕健威凭「百贺飞驹」扬威宝马香港打吡大赛 (2000米)，是他继「金鎗六十」于2020年之后第二次胜出该项大赛，此外，他亦凭「幸运如意」赢得一级赛荣誉。



吕健威说：「我很高兴可以达至一千场头马的里程碑，这是一个大数目，能达至此里程碑也不容易。『金鎗六十』对我来说当然有特别意义，但每场头马对我及马主来说都相当重要。」

由吕健威训练的「劲速威龙」，在希威森胯下胜出今晚（1月14日星期三）在跑马地马场举行，总奖金四百二十万港元的三级赛一月杯（1800米）。

谈到今次「劲速威龙」之胜，吕健威说：「在这些赛事中，负轻磅角逐往往是有利因素，至于日后部署，我要再视乎赛程而定，但我认为牠日后将会在跑马地及沙田两地作赛。」



「劲速威龙」同时也为希威森带来他在港的首场分级赛胜利，这位南非好手说：「很高兴可以在港取得分级赛的突破，我曾一再在港的分级赛上阵，而大部分都来自吕健威的支持，所以今晚能为他建功，我乐在其中。」



「今仗在转弯时我曾堕退至后列，但当时只因一众对手选择在该阶段加速，其后坐骑跟顺后加速强劲，当空位一出现时马儿即能把握机会，最终以出色姿态胜出。」



「因此，这是马儿一次极之优异的演出。」他说。

「劲沙尘」在APM Monaco杯抡元。



另一方面，丁冠豪昨晚凭「前卫火影」(133磅) 在头场METEORITES让赛取得他从练的第二百场头马，而廖康铭则取得两捷，令他在练马师榜上得以进一步扩大他的领先优势。





廖康铭昨晚先凭「康昌之星」在第四班的YACHT CLUB让赛 (1650米) 取胜，继而凭「劲沙尘」在第三班APM Monaco杯 (1650米) 完成一口孖宝，令他目前在练马师榜上以三十二场头马仍居榜首，方嘉柏及大卫希斯在今晚分别以「三军勇将」及「风云武士」增添头马进账，两人分别以三十场头马及二十六场头马居于第二及第三位。



下次香港赛事将于1月18日星期日在沙田马场举行。