Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

 「劲速威龙」扬威一月杯 为吕健威带来在港从练第一千场头马

马圈快讯
更新时间：15:08 2026-01-15 HKT
发布时间：15:08 2026-01-15 HKT

资深练马师吕健威于昨日（1月14日星期三）晚上的跑马地赛事达至其事业上新的里程碑，由他训练的「劲速威龙」，在今晚的三级赛一月杯 (1800米让赛) 于末段成功突围报捷，为吕健威赢得他在港的第一千场头马，成为香港赛马史上第六位能在港达至一千场头马或以上的练马师。
 
于昨日凭「劲速威龙」在一月杯取得胜利之后，吕健威成为继约翰摩亚 (1735场)、蔡约翰（1629场）、告东尼（1583场）、方嘉柏（1196场）及姚本辉 (1082场) 之后，第六位能达至一千场头马里程碑的练马师。「劲速威龙」(117磅) 今仗在希威森胯下采取留前斗后战术，末段走势强劲，过终点时以半个马位之先击败上季一月杯盟主「喜莲勇感」(125磅) 夺魁，头马时间为1分48秒正。

 

吕健威 (左) 与马会行政总裁应家柏 (中) 及马会赛马事务执行总监夏定安 (右)一同庆祝他取得在港的第一千场头马。
吕健威 (左) 与马会行政总裁应家柏 (中) 及马会赛马事务执行总监夏定安 (右)一同庆祝他取得在港的第一千场头马。

吕健威近年凭「金鎗六十」屡创佳绩。2023/2024年度马季，吕健威攀上事业高峰，季内共取得七十场头马，首度荣登冠军练马师宝座，而「金鎗六十」则共十捷于一级赛。吕健威投身香港赛马事业已超过五十年，是香港赛马会见习骑师学校毕业生。由1975年至1982年在港从骑期间，他曾胜出三十六场头马。他其后成为助理练马师，并于1996/1997年度马季获发练马师牌照。
 
 上季吕健威凭「百贺飞驹」扬威宝马香港打吡大赛 (2000米)，是他继「金鎗六十」于2020年之后第二次胜出该项大赛，此外，他亦凭「幸运如意」赢得一级赛荣誉。
 
吕健威说：「我很高兴可以达至一千场头马的里程碑，这是一个大数目，能达至此里程碑也不容易。『金鎗六十』对我来说当然有特别意义，但每场头马对我及马主来说都相当重要。」

由吕健威训练的「劲速威龙」，在希威森胯下胜出今晚（1月14日星期三）在跑马地马场举行，总奖金四百二十万港元的三级赛一月杯（1800米）。
由吕健威训练的「劲速威龙」，在希威森胯下胜出今晚（1月14日星期三）在跑马地马场举行，总奖金四百二十万港元的三级赛一月杯（1800米）。

 谈到今次「劲速威龙」之胜，吕健威说：「在这些赛事中，负轻磅角逐往往是有利因素，至于日后部署，我要再视乎赛程而定，但我认为牠日后将会在跑马地及沙田两地作赛。」
 
「劲速威龙」同时也为希威森带来他在港的首场分级赛胜利，这位南非好手说：「很高兴可以在港取得分级赛的突破，我曾一再在港的分级赛上阵，而大部分都来自吕健威的支持，所以今晚能为他建功，我乐在其中。」
 
「今仗在转弯时我曾堕退至后列，但当时只因一众对手选择在该阶段加速，其后坐骑跟顺后加速强劲，当空位一出现时马儿即能把握机会，最终以出色姿态胜出。」
 
「因此，这是马儿一次极之优异的演出。」他说。

「劲沙尘」在APM Monaco杯抡元。
「劲沙尘」在APM Monaco杯抡元。

 
另一方面，丁冠豪昨晚凭「前卫火影」(133磅) 在头场METEORITES让赛取得他从练的第二百场头马，而廖康铭则取得两捷，令他在练马师榜上得以进一步扩大他的领先优势。
 
 
廖康铭昨晚先凭「康昌之星」在第四班的YACHT CLUB让赛 (1650米) 取胜，继而凭「劲沙尘」在第三班APM Monaco杯 (1650米) 完成一口孖宝，令他目前在练马师榜上以三十二场头马仍居榜首，方嘉柏及大卫希斯在今晚分别以「三军勇将」及「风云武士」增添头马进账，两人分别以三十场头马及二十六场头马居于第二及第三位。
 
下次香港赛事将于1月18日星期日在沙田马场举行。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
时事热话
2026-01-13 16:42 HKT
陈茵媺容貌大变装扮朴素惹争议：内地都不这么穿了 为陈豪执行李显好老婆本色
陈茵媺容貌大变装扮朴素惹争议：内地都不这么穿了 为陈豪执行李显好老婆本色
影视圈
20小时前
港男游越南失卡被狂碌1325万 反用1招「穷人防盗术」竟零损失 网民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
港男游越南失卡被狂碌1325万 反用1招「穷人防盗术」竟零损失 网民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
时事热话
2小时前
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
饮食
22小时前
章小蕙认后悔嫁钟镇涛：全因恋爱脑 恨前夫剥夺子女探视权 失败婚姻更多细节曝光
章小蕙认后悔嫁钟镇涛：全因恋爱脑 恨前夫剥夺子女探视权 失败婚姻更多细节曝光
影视圈
6小时前
被告万日林当晚行凶后街头被捕，官斥他将死者斩至几乎身首分离，手法极为凶残，依例判处终身监禁。
无业汉随机斩杀七旬翁至近身首分离 事后扮作精神病人 官斥手法极凶残判终身监禁
社会
2026-01-14 12:20 HKT
58岁女星癌指数持续飙升 患直肠癌两年已安排后事放弃急救 望保尊严离世
58岁女星癌指数持续飙升 患直肠癌两年已安排后事放弃急救 望保尊严离世
影视圈
18小时前
五索开台大爆富豪马先生性癖：可以搞成晚 被问「多人运动」咁回应 接受随时分手？
五索开台大爆富豪马先生性癖：可以搞成晚 被问「多人运动」咁回应 接受随时分手？
影视圈
5小时前
乐龄人士消费投诉｜七旬妇遭狂Sell 40万美容疗程 550次疗程要2年做完？美容院因一原因拒退款
03:05
乐龄人士消费投诉｜七旬妇遭狂Sell 40万美容疗程 550次疗程要2年做完？美容院因一原因拒退款
社会
5小时前
湖南女童疑因找不到妈妈，在停车场激动晕倒后死亡。
00:09
湖南妇偷偷离开前夫家 9岁女寻母未果哭死街上︱有片
即时中国
4小时前