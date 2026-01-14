Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马场密探048｜「劲速威龙」吕健威1000W

今晚赛事重头戏，快活谷马场全季唯一一场级际赛，三级赛一月杯，吕健威马房三驹岀击，结果「劲速威龙」在希威森胯下力压「大浪图田」胜出，今场亦是练马师吕健威从练以来第一千场头马。

赛后练马师吕健威说:「我在香港从练近三十年，第一匹头马是一九九七年三月赢出的『国际先生』。至今取得一千场头马，我真是非常开心。我加入马圈，由见习骑师做起，曾经遇过低潮，亦有怀疑过自己，但我不断努力进步，提升自己。对我来说，每一场都是十分深刻，因为每匹马都有不同性格，我都十分珍惜每一场头马。『劲速威龙』在不断进步，今场胜出令我很惊喜。」

