马场密探048｜「将义」大热顺利取胜

马圈快讯
更新时间：20:16 2026-01-14 HKT
发布时间：20:16 2026-01-14 HKT

今晚快活谷第二场四班一六五○米，布文策骑大热门的「将义」顺利取胜。

「将义」马主七侠五义赛马团体成员艺人方力申没有入场，至于其他马主团体成员如「波」系马主苏振雄伉俪及其儿子苏志康，马主张舜清和其太太都有到场。

苏志康对于「将义」顺利交出头马感到很高兴，他透露将和家人启程去纽西兰，物色良驹。苏志康说:「『将义』在阵上常常跑得接近，有时遇上不利的步速，形势不太好，但我们对这匹马一直很有信心。上年『将义』部署争分跑打吡，此马的父母都是千四米，所赢的马如『和平波』等马都是九十分以上，赛事水准甚高。我们对『将义』的韧力一直没有怀疑，马儿自从增程而战后，非常紧张和抢口，Cody做得非常之好，把马儿调教导没有那么紧张，我希望马匹能够放松去跑，牠出争快活谷。一六五○米和沙田千四米均合，其中沙田直路比较长，没有谷草急弯，相信更合发挥。我们希望马匹在三班继续有好表现。」

