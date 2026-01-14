马场密探048｜「前卫火影」头场爆大冷

今晚快活谷夜马头场五班千二米，立即爆岀大冷，丁厩的「前卫火影」自上季初岀跑第三后，一直未再有表现，直至今场才由骑师金诚刚策骑，末段后上击败「历险大将」，爆出四十一倍大冷赢马，丁冠豪连赢两个赛马日，季内头马数字达至八场。

赛后练马师丁冠豪说:「『前卫火影』的马主支持我很久，我十分开心可以为马主建功，而最特别是此马成为我在香港从练的第二百场头马，我真是非常兴奋，别具意义，因为此马马主付出了许多耐性。『前衞火影』在香港跑第一场时，即跑得第三名，表现很好，可惜之后的表现，比我预期中差。今晚我派出三匹马上阵，『前卫火影』的机会相对较次，今场马儿终于交出应有的水准，所以我很开心。」