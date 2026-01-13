班德礼「康乐高球」「古惑大师」

班德礼在刚周日策骑「精英高球」赢得今季第十三场头马，另外「线路万里」和「紫荆盛势」亦上名，表现不俗。明晚跑马地夜赛，他将策骑五驹上阵，当中伟厩明星马「康乐高球」将出战三级赛一月杯，固然是焦点，班德礼认为「康乐高球」和「古惑大师」将是今战头马希望。

康乐高球再赢一场

「康乐高球」今季跑过两场热身后，上仗再次取得胜利。

「康乐高球」上季七战取得六冠一亚，表现极之出色，今季即使在高分起步，但是跑过两场热身后，上仗再次取得胜利。今次此驹首度增程跑千八米，班德礼说：「『康乐高球』上场赢马之后，评分冲过一百分水平，余下可供报跑的赛事已不多，于是我们便决定安排牠出战今场三级赛。此驹竞跑时快慢由人，非常容易操控，相信很大机会能够胜任千八米，加上牠上季已在谷草赛事赢马，场地适应性不成疑问，希望『康乐高球』再赢一场头马。」

古惑大师作战状态

「古惑大师」现阶段还是竞逐谷草中距离较为合适。

「古惑大师」早前曾在谷草一六五○米上名，可是其后转战田草千六米，演出未能承接，如今回师上名路程，班德礼分析说：「早前我在晨课亲自策骑『古惑大师』快跳，马儿当时走势轻松，目前应具良好作战状态。此驹现阶段还是竞逐谷草中距离较为合适，希望届时步速正常，好使牠能够找遮挡后，以最适合牠的节奏争取胜利。

对于列阵第二场四班一六五○米的「荣利双收」，班德礼则表示，马儿的评分较上季略有下调，所以近期在四班上阵已能经常接近，甚至曾在千四米跑第四名，反映目前评分已具竞争力。至于「荣利双收」今次出战谷草中距离，按理应该适合发挥，加上谷草赛事水平不及田草赛事，届时有望凭借较高级数交出理想成绩，好彩的话甚至有权争取在港首场胜利。

文杰