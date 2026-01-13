「康乐高球」挑战一月杯 冀力压众强夺冠而回

「康乐高球」（124磅）上季出道以来战绩出色，将于周三（1月14日）跑马地夜赛挑战总奖金高达四百二十万港元的三级赛一月杯（1800米让赛）。练马师苏伟贤对这匹累积七捷的佳驷的胜算感到乐观，认为牠实力可望更上层楼。



「康乐高球」是今届一月杯阵中出赛经验最少的赛驹。此驹于2024年底在香港初次上阵时评分为52分，至今上阵十次，目前评分已急升至102分，今仗将与十一匹对手在今季唯一在跑马地举行的分级赛争逐锦标。



黄士心名下的「康乐高球」今仗是第一次挑战分级赛，也是首度增程至1800米角逐。此匹五岁马将在班德礼胯下自第八档起步。



苏伟贤表示：「我已经与马主黄先生商量过，虽然马儿是匹一哩马，但我们的选择不多，尤其是牠的评分已超过100分。」



「我们须安排马儿跑不同途程。牠能应付所有挑战，但不知道角逐1800米赛事的表现如何。我希望牠能夺冠而回，而不仅只是能顺利应付。牠去年曾在跑马地交出表现，且看今仗演出如何。」



「康乐高球」曾在跑马地取得一捷，而今仗回师此场作赛，将与「美丽同享」（135磅）、「禅胜辉煌」（131磅）、「智取神驹」（128磅）、去年此赛冠军「喜莲勇感」（125磅）、「安骋」（124磅）、「安遇」（123磅）、「劲速威龙」（115磅）、「钛易揾」（115磅）、「大浪图田」（115磅）、「非惟侥幸」（115磅）及「天将龙驹」（115磅）较量高下。

练马师吕健威曾于2020年凭「幸福分享」扬威一月杯，今年将派出「禅胜辉煌」、「劲速威龙」及「天将龙驹」参赛，力争第二度夺得此项锦标。



「禅胜辉煌」曾扬威一项1800米三级赛，这匹出道以来已取得八捷的六岁马明晚将首次在跑马地上阵，挑战这条独特的跑道。



吕健威说：「牠是匹忠心的赛驹。我认为这场赛事正适合马儿发挥，牠的实力足以应付。马儿试闸表现出色，而鞍上人纪仁安也很了解牠。马儿准绳可靠，在韩国一役也交出水准。」



厩侣「天将龙驹」将由巫显东主策。这匹五岁马曾于阵上从后大幅追前取胜，今仗将力争交出季内第三场头马。



吕健威说：「马儿状态不俗，今仗负轻磅上阵，而我认为牠在轻磅下能有好表现；事实上，负轻磅上阵确对牠大有帮助，加上牠也是匹忠心的赛驹。」



「大浪图田」(图) 的练马师丁冠豪表示，虽然此驹已经是匹六岁马，甚至到了上季尾仍在进步中，真是惊人。

对于「劲速威龙」，吕健威表示：「马儿在跑马地表现良好，希望今仗获让磅对牠有利。」



「大浪图田」的练马师丁冠豪说：「这匹马很有趣，虽然已经是匹六岁马，甚至到了上季尾仍在进步中，真是惊人。牠上次角逐1800米途程时表现一般，但我们可采取较为留后的策略，希望牠会有好表现。」



同晚，廖康铭将会派出「翠红」（121磅）与「年少多好」（122磅）出争总奖金高达二百八十四万港元的第二班CANNES让赛（1200米）。



新晋四岁佳驷「翠红」上仗在阵上受挤迫下取得第五名，明晚将会出战在港的第十场赛事，争取第四胜。



廖康铭表示：「『翠红』上仗运气欠佳，因赛事步速偏慢而受困，导致未能望空。马儿擅长在跑马地作赛，我认为牠的实力足以应付第二班赛事。今仗是争取再下一城的好机会。」



「年少多好」曾两度在1000米赛事建功，今仗将力争首场1200米胜仗。



廖康铭说：「马儿从未赢过1000米以上途程，然而可供牠选择的赛事不多。今仗让马儿佩戴头罩，且看能否帮助牠稳定一点。『年少多好』是匹前速甚快的赛驹，牠将会以自己惯常的方式跟前竞跑，而至于牠能否在1200米赛事中坚持到底，我们需要拭目以待。」



另一边厢，苏伟贤寄望「膨才」能在第三班APM MONACO杯（1650米让赛）中重回胜轨。他说：「我仍相信马儿能应付1800米的赛事，但牠上仗的表现令人失望，所以我们重回1650米作赛。」



「臻至辰」（123磅）将在第三班SAINT TROPEZ让赛（1200米）力争跨季三连胜。



苏伟贤表示：「牠目前状态良好。虽然难以判断牠是否有所进步，但牠是一匹忠心的马儿，上仗赢得精彩。我期待牠今仗能有出色的表现。」



本周三（1月14日）跑马地合共编排九场赛事，头场第五班METEORITES让赛（1200米）将于晚上六时三十五分开跑。