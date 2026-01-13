受薪董事兼牌照事务执行经理贝义理发出通告如下：

骑师杨明纶通知受薪董事小组，他因个人原因未能履行1月14日星期三跑马地赛事的策骑聘约。因此，小组已批准以下马匹易配：



第三场 11号「八里旺」改由纪仁安策骑

第六场 1号「三强」改由奥尔民策骑

第八场 9号「人和家兴」改由希威森策骑