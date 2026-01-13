独家猛料│谷草主场 方嘉柏「幸运」反击
更新时间：13:34 2026-01-13 HKT
今季廖康铭和方嘉柏争冠军，形势激烈，刚周日廖厩起孖，头马数目又反先方嘉柏，不过今期跑谷草夜赛，是有「黑夜之神」、「谷草王」之誉的方嘉柏反击的好时机。
方厩近两次谷草夜赛均起孖，周三晚派出七驹上阵，其中头场「幸运传承」前一场谷草赢马，上场转争沙田配奥尔民落败，今场回师谷草赢马路程，配上近期频频赢马的布文，有力补中。马主张素玲是「幸运」系马主主理人梁启徽的太太，此系马在港的养马运向来不错，方嘉柏可望以「幸运传承」在头场先拔头筹。
陈嘉甜
