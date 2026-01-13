独家猛料│苏伟贤为「高球」系马轮流建功

「高球」系马主黄士心和其儿子黄进达在港养马运不错，黄士心名下的「康乐高球」在港累积七场头马，上场在沙田新胜犹勇，周三晚转战谷草第七场三级赛千八米一月杯，力争佳绩。

至于黄进达名下的「精英高球」刚周日在苏伟贤的悉心训练下，顺利打开胜利之门，练者当然希望紧接周三晚谷草赛事，再为「康乐高球」争取佳绩。

按图睇有关相片：

陈嘉甜